خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 58 قضية مخدرات وتنفذ 33769 حكما قضائيا

كتب محمود عبد الراضي _دينا الحسيني

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية، بمختلف مديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط 58 قضية مخدرات، 35 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، وتنفيذ 33796 حكم قضائى متنوع.

وقامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية .

ففى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 58 قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,922كيلو جرام و كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين 150جرام وكمية من مخدر الفودو 595 جرام، وكمية من مخدر الإستوروكس، وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة تم ضبط 35 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 2 تشكيل عصابى، ضما 7 متهمين إرتكبوا 7حوادث متنوعة.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه، تم ضبط 7 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم بندقية خرطوش، فرد محلى، 7 طلقات مختلفة الأعيرة، 5 قطع سلاح أبيض، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 427 دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال إعادة السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتها تمت إعادة 2 سيارة، 6 دراجات نارية مبلغ بسرقتهما، و فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 33769 حكما قضائيا متنوعا.