video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 01:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 58 قضية مخدرات وتنفذ 33769 حكما قضائيا

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:34 م
خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 58 قضية مخدرات وتنفذ 33769 حكما قضائيا مخدرات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي _دينا الحسيني
إضافة تعليق
أسفرت جهود الأجهزة الأمنية، بمختلف مديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط 58 قضية مخدرات، 35 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، وتنفيذ 33796 حكم قضائى متنوع.
 
وقامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية .
 
ففى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 58 قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,922كيلو جرام و كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين 150جرام وكمية من مخدر الفودو 595 جرام، وكمية من مخدر الإستوروكس، وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة تم ضبط 35 متهم  مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة. 
 
وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 2 تشكيل عصابى، ضما 7 متهمين إرتكبوا 7حوادث متنوعة. 
 
وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه، تم ضبط 7 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم بندقية خرطوش، فرد محلى، 7 طلقات مختلفة الأعيرة، 5 قطع سلاح أبيض، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 427 دراجة نارية مخالفة.
 
وفى مجال إعادة السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتها تمت إعادة 2 سيارة، 6 دراجات نارية مبلغ بسرقتهما، و فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 33769 حكما قضائيا متنوعا.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 85 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق

ضبط 31 قضية مخدرات وسلاح نارى وتنفيذ أحكام فى حملة أمنية بالجيزة

ضبط 3 عاطلين لحيازتهم كمية من المخدرات بشبرا الخيمة والقناطر الخيرية

حملات امنيه

ضبط اسلحه

تنفيذ احكام

الامن العام

اخبار مصر




لا تفوتك
أصول الأوقاف كنز مصر المهدر.. البرلمان يكشف حجم الممتلكات بعد توجيهات السيسي بالاستفادة منها لصالح الشعب.. لجنة الخطة: تقدر بـ"تريليون" جنيه ويجب تقديم حصر شامل لها.."اللجنة الدينية": نعقد مائدة حوار لبحث الملف

أصول الأوقاف كنز مصر المهدر.. البرلمان يكشف حجم الممتلكات بعد توجيهات السيسي بالاستفادة منها لصالح الشعب.. لجنة الخطة: تقدر بـ"تريليون" جنيه ويجب تقديم حصر شامل لها.."اللجنة الدينية": نعقد مائدة حوار لبحث الملف

بالأرقام.. أردوغان ينعش خزانة الصهاينة.. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين تركيا وإسرائيل منذ 2002 إلى 2017 لـ 2.5 ضعفًا.. زيادة الصادرات لتل أبيب 3 أضعاف.. والواردات الإسرائيلية لأنقرة تشهد ارتفاعًا غير مسبوق

بالأرقام.. أردوغان ينعش خزانة الصهاينة.. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين تركيا وإسرائيل منذ 2002 إلى 2017 لـ 2.5 ضعفًا.. زيادة الصادرات لتل أبيب 3 أضعاف.. والواردات الإسرائيلية لأنقرة تشهد ارتفاعًا غير مسبوق

نيمار ينضم إلى باريس سان جيرمان فى الصين قبل كأس السوبر.. فيديو

نيمار ينضم إلى باريس سان جيرمان فى الصين قبل كأس السوبر.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة