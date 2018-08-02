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خطة زمنية لإنهاء أعمال لجان تقنين الأراضى بالسويس

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:31 م
خطة زمنية لإنهاء أعمال لجان تقنين الأراضى بالسويس اللواء أحمد حامد محافظ السويس
السويس- سيد نون
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عقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس اجتماعاً بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والمستشار فرحان الغمرى المستشار القضائى لمحافظة السويس وممثلى مديرية الأمن والقوات المسلحة لمتابعة آخر الإجراءات التى تمت بلجان الفحص والمعاينة والتسعير لتقنين واسترداد أراضى الدولة.

 

حيث عرض مدير مركز المعلومات بالمحافظة تقرير كامل عن ما تم انجازه من تلقى وإدخال الملفات وعددهم 6520 ملف وتحديد مواعيد انتهاء أعمال اللجان ففى 20/8/2018 انتهاء أعمال لجنة الفحص و 20/1/2019 انتهاء أعمال لجنة التسعير و 20/2/2019 انتهاء أعمال لجنة البت وانتهاء أعمال اللجان بالكامل .

 

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على مدير مركز المعلومات بالتواصل مع اللجنة العليا للتقنين واسترداد اراضى الدولة وطرح أى مشكلة تعوق أعمال اللجان.

 

كما عرض المستشار القضائى للمحافظة عدد قرارات الاحالة للنيابة العامة،  وعرض أيضا ما تم تحصيله من قيمة الاراضى المباعة بالمزادات السابقة .

 

وقرر المحافظ تحويل 17 حالة من المتقاعسين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم من بيع اراضى المزادات السابقة إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 

وكلف المحافظ مدير الاملاك الاستمرار فى حصر لملفات المزادات السابقة وقيمة المسدد منها والمحول للنيابة لعدم التسديد وكذلك عرض من الاملاك الزراعية وادارة حماية املاك الدولة عن الموقف الحالى لهما خلال الاسبوع القادم.

 

 

 


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