حماس: حريصون على وحدة الفلسطينيين وإنجاح جهود مصر فى تحقيق المصالحة

كتب : أحمد جمعة

كشف المتحدث باسم حركة حماس، فوزى برهوم، أن وفداً قيادياً من الحركة فى الخارج والضفة الغربية سيصل إلى قطاع غزة اليوم الخميس.

وقال برهوم فى تصريح لموقع "الرسالة نت" المقرب من حماس، إن الوفد سيصل قطاع غزة للتشاور فى قضايا تهم الشعب الفلسطينى وعلى رأسها تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة وإنهاء حصار غزة.

وعبر المتحدث باسم حركة حماس عن شكره لكل الجهود التى بُذلت وما زالت تبذل من أجل انهاء حصار غزة وخصوصا الجهود المصرية فى التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطينى والوصول إلى المصالحة الوطنية على قاعدة تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا.

وأكد حرص حركة حماس على وحدة الشعب الفلسطينى وإنجاح كل الجهود وعلى رأسها الجهود المصرية فى تحقيق المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية والاتفاقات السابقة خصوصا اتفاق القاهرة 2011 ومخرجات لقاء بيروت 2017.

وأضاف: " لا يزال نضال شعبنا الفلسطينى ومشواره لتحقيق أهدافه بحاجة للمزيد من العطاء والجهود الحثيثة لتحقيق أهدافه وطموحاته في الحرية وإنهاء الحصار".

وأشاد المتحدث باسم حماس بالمسيرات الشعبية وتضحيات الشعب الفلسطينى وأهالى قطاع غزة.

وشدد على أن الحراك الإقليمى والأممى جاء تأكيداً على أن الحراك الشعبى ناجح وفعال وقوى لذا يجب أن يستمر ويتواصل حتى تحقيق أهداف أهالى قطاع غزة بإنهاء الحصار والمعاناة.

وبيّن برهوم أن رغبة حماس تتمثل بالوصول مع الفصائل كافة إلى نظام سياسي واحد يشمل الكل الوطني وقادر على انجاز المشروع الوطني القائم على تحقيق أهداف شعبنا ومواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا ان حركة حماس حريصة على إشراك الكل الوطني في الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة.