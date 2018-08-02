video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حماس: حريصون على وحدة الفلسطينيين وإنجاح جهود مصر فى تحقيق المصالحة

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:53 م
حماس: حريصون على وحدة الفلسطينيين وإنجاح جهود مصر فى تحقيق المصالحة فوزى برهوم المتحدث باسم حركة حماس
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

كشف المتحدث باسم حركة حماس، فوزى برهوم، أن وفداً قيادياً من الحركة فى الخارج والضفة الغربية سيصل إلى قطاع غزة اليوم الخميس.

 

وقال برهوم فى تصريح لموقع "الرسالة نت" المقرب من حماس، إن الوفد سيصل قطاع غزة للتشاور فى قضايا تهم الشعب الفلسطينى وعلى رأسها تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة وإنهاء حصار غزة.

 

وعبر المتحدث باسم حركة حماس عن شكره لكل الجهود التى بُذلت وما زالت تبذل من أجل انهاء حصار غزة وخصوصا الجهود المصرية فى التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطينى والوصول إلى المصالحة الوطنية على قاعدة تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا.

 

وأكد حرص حركة حماس على وحدة الشعب الفلسطينى وإنجاح كل الجهود وعلى رأسها الجهود المصرية فى تحقيق المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية والاتفاقات السابقة خصوصا اتفاق القاهرة 2011 ومخرجات لقاء بيروت 2017.

 

وأضاف: " لا يزال نضال شعبنا الفلسطينى ومشواره لتحقيق أهدافه بحاجة للمزيد من العطاء والجهود الحثيثة لتحقيق أهدافه وطموحاته في الحرية وإنهاء الحصار".

 

وأشاد المتحدث باسم حماس بالمسيرات الشعبية وتضحيات الشعب الفلسطينى وأهالى قطاع غزة.

 

وشدد على أن الحراك الإقليمى والأممى جاء تأكيداً على أن الحراك الشعبى ناجح وفعال وقوى لذا يجب أن يستمر ويتواصل حتى تحقيق أهداف أهالى قطاع غزة بإنهاء الحصار والمعاناة.

 

وبيّن برهوم أن رغبة حماس تتمثل بالوصول مع الفصائل كافة إلى نظام سياسي واحد يشمل الكل الوطني وقادر على انجاز المشروع الوطني القائم على تحقيق أهداف شعبنا ومواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا ان حركة حماس حريصة على إشراك الكل الوطني في الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقارير: وفد حماس "الخارج" برئاسة العارورى يصل إلى غزة لبحث المصالحة

اخبار حماس

اخبار فلسطين

المصالحه الفلسطينيه

اخر اخبار المصالحه

اخبار غزه

اخبار الشعب الفلسطينى




لا تفوتك
للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة