حكومة زيمبابوى تتعهد بتنفيذ حملة أمنية لتجنب المزيد من الاضطرابات

هرارى(أ ش أ)

تعهدت حكومة زيمبابوى بتنفيذ حملة أمنية من أجل تجنب وقوع المزيد من الاضطرابات، وذلك عقب مقتل ثلاثة أشخاص فى مظاهرات للمعارضة ضد وقوع عمليات تزوير خلال الانتخابات التشريعية.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الخميس أن رئيس زيمبابوى المؤقت إيمرسون منانجاجوا طالب مواطنيه بالتحلى بالهدوء قبيل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن الحكومة أعلنت أن الجيش سيعمل مع الشرطة فى العاصمة "هرارى" حتى يتم استعادة الهدوء مرة أخرى.

وكان الحزب الحاكم فى زيمبابوى قد فاز أمس الأربعاء، بالأغلبية المطلقة من مقاعد الجمعية الوطنية وفقا للنتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، فى حين يستمر فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية التى جرت فى نفس اليوم على خلفية اتهامات التزوير التى أطلقتها المعارضة.

ويتنافس فى هذه الانتخابات كل من منانجاجوا الذى وصل إلى السلطة فى شهر نوفمبر الماضى بعد استقالة الرئيس السابق روبرت موجابى تحت ضغط الشارع وحزبه، ذلك إلى جانب نيلسون تشاميسا من حركة التغيير الديمقراطى وعدد من المرشحين غير البارزين.