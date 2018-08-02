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حبس عاملين وضبط وإحضار 5 آخرين لاعتراضهم حملة إزالة بدار السلام

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:54 م
حبس عاملين وضبط وإحضار 5 آخرين لاعتراضهم حملة إزالة بدار السلام حملات إزالة-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بحبس عاملين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار 5 آخرين، لاتهامهم بالتعدى على حملة إزالة كافيه بكورنيش دار السلام.
 
كان رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، تلقوا بلاغا من جمال العربى، رئيس حى دار السلام، يفيد تعرضه والقوة المرافقة له للاعتداء أثناء إزالة كافيه بشارع حسن محمد من كورنيش النيل، دائرة القسم، على يد ٧ عمال، مما تسبب فى إصابة أحد الموظفين.
 
بالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وبإجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات تم القبض على اثنين من المتهمين وهم :"ع.ا"27 سنة، و"و.م" 30 سنة، وجار تكثيف الإجراءات لضبط باقى المتهمين.
 
تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.
وقال محمد مرسى، محامى المتهمين، إنه طلب من النيابة معاينة المكان نظرا لتعرضه للهدم بالكامل وحدوث تلفيات فى المعدات، وتفريغ كاميرات المراقبة لإثبات ذلك، خاصة وأن صاحب الكافيه لم يتلق إخطارا بقرار الإزالة وفوجئ بالقوة تهدم المكان.
 
 

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