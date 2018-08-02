حالة الطقس اليوم الخميس 2/8/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس وشرق البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً:تعاود درجات الحرارة انخفاضها لتصبح اقل من معدلها نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 4-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون أقل حرارة من المُعتاد في الأغوار الشمالية والوسطى، أما في المناطق الجبلية، تكون الأجواء صيفية لطيفة وغائمة جزئياً إلى غائمة إجمالاً، مع توقع هطول زخات محلية من المطر بمشيئة الله في أجزاء من شمال وربما وسط المملكة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً:تسود أجواء لطيفة ورطبة في عموم المناطق، تميل للبرودة تدريجياً مع ظهور كميات كبيرة من السحب المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط في الجبال.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وصيفياً معتدلاً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.