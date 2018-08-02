جنايات الإسكندرية تقضى بإعدام عاطل لقتله سائق بهدف السرقة

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادى، وعضوية كل من المستشارين عبد العظيم صادق خليفة، ووديع حنا ناشد، بالإعدام شنقًا للمتهم "محمد.م.ا"، عاطل، لاتهامه بقتل وسرقة "مصطفى.أ.م" سائق، وذلك بعد استطلاع رأى مفتى الديار المصرية.

ترجع أحداث القضية رقم 1782 لسنة 2014 جنايات قسم الجمرك، والمقيدة كلى برقم 226 كلى غرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، مفادها قتل "مصطفى.أ.م"، سائق، وسرقة سيارته النقل.

وكشفت التحريات التى قام بها ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك، أن المتهم قد عقد النية على قتل المجنى عليه بعد قيامه باستدراجه إلى منزله، وأوهمه بنقل بعض المنقولات من منزله بسيارة المجنى عليه، التى تحمل رقم "س ر و 9321"، وعند نزول المنقولات من الشقة الكائنة بمنطقة الأنفوشى قام بطعنة بسلاح أبيض سكين، وسرقة السيارة وهاتفين محمولين مملوكين للمجنى عليه.

ودلت التحريات على صحة المعلومات، تم ألقى القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها السابق.