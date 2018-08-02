جامعة جنوب الوادى تنظم المؤتمر الدولى الثالث للطب البيطرى بالغردقة

قنا - هند المغربى

تنظم كلية الطب البيطرى بالتنسيق مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى، المؤتمر الدولى الثالث للطب البيطرى (الطب البيطرى آمال وتحديات ) بمدينة الغردقة فى الفترة من 4-7 أغسطس الجارى تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة وإشراف الدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة جيهان رجب عميد كلية الطب البيطرى.

وأشار الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة أن المؤتمر يهدف إلى مشاركة المهتمين بالطب البيطرى و مساهماتهم فى خدمة المجتمع وذلك لتبادل الخبرات من خلال العلماء والباحثين من المؤسسات البحثية لمناقشة العديد من الأبحاث التى تناقش أمراض الحيوانات والرقابة الصحية على الأغذية.

وأضافت الدكتورة جيهان رجب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يستمر لمدة ثلاثة أيام و يناقش العديد من المحاور منها العلوم البيطرية الأساسية و الإكلينيكية والمشاكل الصحية التى تواجهها حيوانات الإنتاج المكثف ( البان – لحوم ومنتجات) وكيفية حلولها وصحة ورعاية وتغذية حيوانات المزرعة و الأدوية والسموم البيطرية