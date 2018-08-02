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جامعة بنى سويف: قريبا توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز الرياضة

الخميس، 02 أغسطس 2018 04:37 م
جامعة بنى سويف: قريبا توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز الرياضة جانب من الزيارة
بنى سويف أيمن لطفى
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أن الفترة المقبلة سوف تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة وجهاز الرياضة ، ويشمل كليات التربية الرياضية والألسن والفنون التطبيقية والهندسة والإعلام والخدمة الاجتماعية وبين الجهاز ، وذلك تفعيلا للتعاون بين المؤسسات والجهات القومية، لتحقيق الأهداف القومية المشتركة والقيام بالواجبات تجاه المجتمع بكل طوائفه بما يحقق وحدة المجتمع وإحياء ثقافة اللاعنف بين أوساط الشباب.

 

جاء ذلك عقب زيارته اليوم لجهاز الرياضة ولقاءه العميد حازم على إبراهيم رئيس الجهاز ، بحضور كل من الدكتور علاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محيى مطاوع عميد كلية الألسن ، والدكتور مختار أمين عبد الغنى عميد كلية التربية الرياضية ، والدكتور سهام حنفى عميد كلية التربية ، والدكتور محمد سلامة عميد كلية الهندسة ، ودكتور هانى حامد عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية ، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة والجهاز لتنفيذ عدد من المشروعات القومية و الرياضية .

 

وأضاف منصور حسن فى تصريحات صحفية، له اليوم، أن مساهمة كلية الاعلام فى هذا التعاون تتمثل فى تنظيم الحملات الاعلامية المرتبطة بالأحداث القومية وإعداد المطبوعات والإعلانات والأفلام التسجيلية وورش العمل والندوات واصدار البيانات الصحفية ، بينما يكمن دور كلية الألسن فى التدريب على اللغات والقيام بأعمال الترجمة ومصاحبة الوفود الأجنبية، لافتا أن دور كلية التربية الرياضية فى تزويد جهاز الرياضة بنسج من رسائل الماجيستير والدكتوارة فى مجالات الرياضة وتقديم المساعدات للباحثين من اعضاء الجهاز ، أما كلية الفنون التطبيقية والهندسة فسوف تقوم بالإشراف على مشروعات التخرج لكافة الجهات التابعة للجهاز ، وتساهم كلية الخدمة الاجتماعية فى تقديم الدراسات والأبحاث التى تساهم القيام بالوجبات القومية.

 
جانب من الزيارة (1)
جانب من الزيارة 

جانب من الزيارة (2)
جانب من الزيارة 

رئيس جامعة بنى سويف خلال زيارة جهاز الرياضة بالقوات المسلحة (1)
رئيس جامعة بنى سويف خلال زيارة جهاز الرياضة 

رئيس جامعة بنى سويف خلال زيارة جهاز الرياضة بالقوات المسلحة (2)
رئيس جامعة بنى سويف خلال زيارة جهاز الرياضة

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