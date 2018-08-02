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جامعة المنيا: تكليف الطلاب بمحو أمية مواطنين هو مشروع قومى

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:43 م
جامعة المنيا: تكليف الطلاب بمحو أمية مواطنين هو مشروع قومى جامعة المنيا
كتبت - أميرة عبد السلام
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أثار قرار صادر عن جامعة المنيا أزمة بين الطلاب و ادارة الجامعة بعد أن أعلنت انه لن يحصل الطالب على الشهادة النهائية للفرقة الرابعة الا بعد ان يمحو أمية 10 مواطنين.

وأرسل القارئ عاصم عيسى تفاصيل القرار لصحافة المواطن، مؤكدا أن هذا القرار سيطبقه رئيس جامعة المنيا على خريجي 2018 فى حين حدد القرار مكافأة 300 جنيه لكل طالب عن كل حالة ينجح فى محو أميتها أى بإجمالى 3000 جنيه، ولكن الطلاب اعترضوا على هذا القرار الصادر يوم 7/23 أى بعد ظهور النتيجه، مؤكدين أنه  سيؤخر خريجى 2018 ويخلفهم عن تأدية الخدمة العسكرية، وأكد الطلاب فى تواصلهم مع صحافة المواطن انهم سيتقدمون بطلب لرئيس الجامعة بالتماس لتسلم الملف والشهادة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد جلال، رئيس جامعة المنيا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن قرار تكليف طلاب الفرقة الثالثة والرابعة لمحو أمية 2 من المواطنين يُعد مشروعا قوميا، وهدف تسعى إليه الدولة فى محو أمية المواطنين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدرسة، وأكد أن ذلك هو دور الجامعة فى خدمة المجتمع. 

وأضاف جلال أن هذا القرار من العام الماضى ولا يؤثر سلباً على أداء الخدمة العسكرية، حيث يحصل الطالب على إفادة من الجامعة لتقديمها، ولكن عند استلام الشهادة لابد أن يكون قد قام بتعليم 2 من المواطنين.
 
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