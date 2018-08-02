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جارتنر: نمو الشحنات العالمية للكمبيوتر الشخصى لأول مرة منذ 6 سنوات

الخميس، 02 أغسطس 2018 07:09 م
جارتنر: نمو الشحنات العالمية للكمبيوتر الشخصى لأول مرة منذ 6 سنوات أجهزة كمبيوتر - أرشيفية
كتبت:هبة السيد
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أظهر تقرير صادرر عن مؤسسة جارتنر العالمية للأبحاث أن إجمالى عدد الشحنات العالمية من أجهزة الكمبيوتر الشخصى 62.1 مليون جهاز خلال الربع الثانى من العام 2018، بارتفاع بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بالربع الثانى من العام 2017، ويعد هذا الربع السنوى الأول الذى تشهد فيه شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصى نمواً منذ الربع الأول من عام 2012.

وقد شهدت كافة المناطق بعض النمو مقارنة بالأرقام المسجلة قبل عام، وعلى الرغم من أن هذا النمو يعد من الأخبار الإيجابية لصناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصى، إلا أن "جارتنر" أكدت أن علامات استقرار السوق هذه لا تكفى للإعلان عن انتعاش صناعة الكمبيوترات الشخصية حتى الآن.

و قالت ميكاكو كيتاجاوا، كبيرة المحللين لدى "جارتنر": "يعزى الارتفاع فى عدد شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصى فى الربع الثانى من عام 2018 إلى الطلب الذى شهدته هذه الفئة من سوق الأعمال، وقد حقق هذا الطلب نوع من التوازن نظراً لانخفاض شحنات الأجهزة الاستهلاكية.

 وفيما يخص فئة الأجهزة الاستهلاكية، فإن بنية السوق الأساسية بقيت هى ذاتها، نظراً لسلوكيات مستخدمى أجهزة الكمبيوتر الشخصية، ولا تزال هذه البنية تواصل تأثيرها على نمو السوق، إذ يواصل المستهلكون استخدام أجهزتهم الذكية للقيام بالمزيد من المهام اليومية، كتصفح مواقع التواصل الاجتماعى، والتسوق، واستخدام الخدمات المصرفية، الأمر الذى يقلل من الحاجة لاقتناء كمبيوتر شخصى استهلاكى".

وأضافت كيتاجاوا: "فيما يخص فئة الأعمال، ستخف موجهة الزخم التى تشهدها أجهزة الكمبيوتر الشخصى فى غضون عامين مع انتهاء فورة الاستبدال والترقية لأنظمة "ويندوز 10".

 ويتوجب على الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر الشخصى البحث عن سبل جديدة للحفاظ على موجة النمو فى سوق الأعمال عند انتهاء دورة الاستبدال لأنظمة ويندوز 10".

ومع اكتمال الاستثمار المشترك بين لينوفو وفوجيتسو، تكون ثلاثة من أصل أربعة أجهزة كمبيوتر شخصى قد شحنت من قبل أبرز خمس شركات مصنعة للكمبيوترات الشخصية خلال الربع الثانى من العام 2018.

وبعد ضم شحنات فوجيتسو من الكمبيوترات الشخصية نظراً للاستثمار المشترك "تأسيس استثمار مشترك مع فوجيتسو"، فقد تساوت حصة لينوفو مع حصة إتش بى لتحتلا معاً المرتبة الأولى من حيث المبيعات خلال الربع الثانى من العام 2018، وذلك استناداً إلى إجمالى عدد الشحنات العالمية لأجهزة الكمبيوتر الشخصى، وقد شهدت أبرز خمس شركات مصنعة للكمبيوترات الشخصية زيادة فى عدد الشحنات العالمية خلال الربع ذاته.


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