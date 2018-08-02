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تقرير لـ"الزراعة": ارتفاع مساحات 12 محصولاً صيفيًا لـ4.5 مليون فدان

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:02 ص
تقرير لـ"الزراعة": ارتفاع مساحات 12 محصولاً صيفيًا لـ4.5 مليون فدان الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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كشف آخر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لشئون المديريات التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، عن ارتفاع المساحات المنزرعة بالمحصول الصيفى لـ12 محصولاً بلغت ما يقرب من 4 ملايين و500 ألف فدان من 12 محصولاً، منذ بدء موسم الزراعات الصيفية وحتى الآن.

 

 وأكد التقرير، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخه منه، أن إجمالى مساحات الذرة الشامية بلغت 2 مليون و653 ألفًا و250 فدانًا، من بين المساحات المنزرعة بالذرة البيضاء بلغت مليونًا و756 ألفًا و763 فدانًا، والذرة الصفراء بلغت المساحات المنزرعة 896 ألفًا و487 فدانًا، وبلغت مساحات القطن 336 ألفًا و88 فدانًا، والأرز 820 ألف فدان، والسمسم 56 ألفًا و758 فدانًا، و126 ألفً و889 فدانًا مساحات منزرعة بالفول السودانى، و13 ألفًا و438 فدانًا عباد الشمس، و24 ألف و853 فدانًا فول الصويا، والذرة الرفيعة بلغت 301 ألف و687 فدانًا، و2125 بصل صيفى، و118 ألفًا و613 فدانًا بطيخ لب، وجارى حصر المساحات المنزرعة من قبل مديريات الزراعة.

 

 فيما تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعات مكثفة مع الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، وجمعيات الإصلاح الزراعى و الائتمان الزراعى، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، تسويق المحاصيل الزراعية لدى المزارعين، وخاصة الذرة الصفراء لأنها المكون الرئيسى لعلف الدواجن، خاصة بعد زيادة المساحات المنزرعة من محصول الذرة الصفراء للحد من الاستيراد.

 

 يأتى ذلك لتفعيل قانون الزراعية التعاقدية، ومركز الزراعات التعاقدية، بالإضافة إلى عمل منظومة متكاملة بالتنسيق المشترك لحماية المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزى نظير زراعاتهم، وضمان تسويق المحصول للمزارعين أمر من شأنه تشجيع المزارع، وعدم تركه فريسة فى يد التجار، الأمر الذى سيساهم فى حرص المزارع على زيادة الإنتاجية وخاصة من المحاصيل الإستراتيجية بما يؤدى إلى تحقيق الأمن الغذائى، وتقليص الفجوة من الغذاء.


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وزارة الزراعة

الزراعات الصيفية

تسويق الذرة الصفراء

الجمعيات الزراعية




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