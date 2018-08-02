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تقرير: تركيا ترتكب "انتهاكات جسيمة" ضد الإنسانية فى عفرين السورية

الخميس، 02 أغسطس 2018 03:19 ص
تقرير: تركيا ترتكب "انتهاكات جسيمة" ضد الإنسانية فى عفرين السورية القوات التركيه
(أ ف ب)
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حضت منظمات دولية، اليوم الخميس تركيا على وضع حد "للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" فى عفرين، متهمة أنقرة بـ "غض الطرف" عن هذه الانتهاكات.

وقالت منظمة غير حكومية فى تقرير، إن سكان عفرين "يتحملون انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، تُنفّذ معظمها مجموعات سورية مسلّحة ومجهّزة من جانب تركيا".

وأضافت المنظمة: "هذه الانتهاكات التى تغضّ القوات المسلحة التركية الطرف عنها، تشمل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسرى ومصادرة الممتلكات والنهب".

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن عشرات المدنيين قُتلوا فى قصف تركى خلال تلك العملية العسكرية.

وقامت القوات التركية ومقاتلين سوريين متحالفين معها "استولوا على مدارس" فى عفرين، الأمر الذى يمنع آلاف الأطفال من مواصلة دراستهم.

 

       

 


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