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تقارير: وفد حماس "الخارج" برئاسة العارورى يصل إلى غزة لبحث المصالحة

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:10 م
تقارير: وفد حماس "الخارج" برئاسة العارورى يصل إلى غزة لبحث المصالحة نائب رئيس حركة حماس صالح العارورى
كتب : أحمد جمعة
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أكدت تقارير إعلامية فلسطينية وصول وفد حركة حماس برئاسة صالح العاروى إلى قطاع غزة، لعقد لقاءات مع رئيس المكتب السياسى للحركة إسماعيل هنية.

 

وقالت وسائل إعلام مقربة من حماس، إن الوفد وصل بعد اللقاءات مع المسئولين المصريين فى القاهرة، موضحة أن الوفد يترأسه نائب رئيس حركة حماس صالح العارورى ويضم أعضاء المكتب السياسى موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران.

 

وأوضحت أن الوفد سيجرى مشاورات فى غزة مع رئيس المكتب السياسى للحركة، إسماعيل هنية، وباقى أعضاء قيادة "حماس" حول ما تم بحثه مع المسئولين المصريين، فيما يتعلق بملفات المصالحة والتهدئة والمبادرات الإنسانية لمعالجة ما تواجهه غزة من صعوبات.

 

 


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