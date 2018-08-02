تعيين خدمات بمحيط أعمال إصلاحات بمحور الشهيد فى مدينة نصر لمدة أسبوع

كتب عبد الرحمن سيد

تشرف اﻹدارة العامة لمرور القاهرة على أعمال بمحور الشهيد فى مدينة نصر لشركة مياه الشرب بتنفيذ 2 غرفة لزوم المياه العكرة لأحد مشاريع الشركات الخاصة، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها، و ستكون اﻷعمال على مرحلتين لمدة أسبوع.

وتشمل تلك المرحلة تمرير مواسير صلب على جانبى الطريق بمحور الشهيد للقادم من المقطم اتجاه مدينة نصر بجوار الطريق، وكذلك ما قبل بنزينة وطنية للقادم من مدينة نصر تجاه المقطم بالطريق البطئ لمدة أسبوع ليلا ونهارا، اعتبارا من الساعة 12.30 صباح يوم الجمعة 3/8/2018 وحتى 11.30 مساء يوم الخميس الموافق 9/8/2018

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.