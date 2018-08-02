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تعليم كفر الشيخ: لا تخفيض لتنسيق القبول بالثانوى العامة عن 225 درجة

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:51 م
تعليم كفر الشيخ: لا تخفيض لتنسيق القبول بالثانوى العامة عن 225 درجة اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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انتهت مدارس الثانوية العامة من قبول الطلاب المتقدمين للالتحاق بها بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2018- 2019م ، للحاصلين على 225 درجة ، بـ 102 مدرسة ثانوي عام بجميع مدن والقرى الأم بالمحافظة، ولم تنخفض دراجات القبول عن 225 درجة نظراً لتكدس الفصول وعدم استيعابها أكثر من الأعداد التي تم قبولها.

واعتمد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، الحد الأدنى لمجموع تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العام والفني ، وذلك بعد عرض الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة مذكرة بذلك، وحددت المديرية بعد موافقة المحافظ 225 درجة للثانوية العام ولم يتم خفضها لعدم استيعاب المدارس لطلاب أكثر من تلك الأعداد.


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