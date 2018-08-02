تعليم القليوبية: تدريب معلمى رياض الأطفال لتطبيق النظام الجديد

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تطبيق النظام الجديد على شريحتين، وهما مدارس رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، حيث سيتم تدريب معلمين لهم على ذلك النظام، ويبدأ تدريب هؤلاء المعلمين من يوم 5 أغسطس الجارى ولمدة 21 يوما، فى 14 قاعة على مستوى المحافظة منها غرب وشرق شبرا الخيمة، وبنها، وطوخ والخانكة، وبنها وكفر شكر وشبين القناطر.

وأشار "عجلان" أنه تم تدريب موجهيين رياض الأطفال أيضا على ذلك النظام بوزارة التربية والتعليم، موضحا أنه تم الاستعداد أيضا لنظام التعليم الجديد بمدارس الثانوى العام والتى تبلغ 171 مدرسة على مستوى المحافظة، حيث تم عقد برتوكول تعاون بين التعليم والأبنية التعليمية على توصيل خطوط إنترنت فائقة السرعة لجميع المدارس، بالإضافة لصيانة المدارس، موضحا أنه تم تسليم 80%من الكتب الدراسية للمدارس.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه سيتم تطبيق نظام التعليم الجديد بجميع مدارسها.