تعليم القليوبية: تدريب معلمى رياض الأطفال لتطبيق النظام الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه سيتم تطبيق نظام التعليم الجديد بجميع مدارسها.
وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تطبيق النظام الجديد على شريحتين، وهما مدارس رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، حيث سيتم تدريب معلمين لهم على ذلك النظام، ويبدأ تدريب هؤلاء المعلمين من يوم 5 أغسطس الجارى ولمدة 21 يوما، فى 14 قاعة على مستوى المحافظة منها غرب وشرق شبرا الخيمة، وبنها، وطوخ والخانكة، وبنها وكفر شكر وشبين القناطر.
وأشار "عجلان" أنه تم تدريب موجهيين رياض الأطفال أيضا على ذلك النظام بوزارة التربية والتعليم، موضحا أنه تم الاستعداد أيضا لنظام التعليم الجديد بمدارس الثانوى العام والتى تبلغ 171 مدرسة على مستوى المحافظة، حيث تم عقد برتوكول تعاون بين التعليم والأبنية التعليمية على توصيل خطوط إنترنت فائقة السرعة لجميع المدارس، بالإضافة لصيانة المدارس، موضحا أنه تم تسليم 80%من الكتب الدراسية للمدارس.
من ناحية أخرى انتهت، اليوم الخميس، أعمال ورشة العمل التى ينظمها مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بوزارة الاتصالات، والتى تم خلالها تدريب عدد من طلاب جامعة بنها.
وكانت الورشة قد بدأت يوم 28 يوليو الماضى، وتهدف إلى تدريب طلاب الجامعة على ريادة الأعمال وإقامة المشروعات الصغيرة، وفقا لما أعلنه الدكتور السيد القاضى رئيس جامعه بنها.
وأضاف القاضى، أن جامعه بنها تعمل على إطلاق روح الابتكار والإبداع وتنمية مهارات طلابها وإشراكهم فى حل المشكلات التى تواجه المجتمع وقبول التحديات التى تواجه الوطن.
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