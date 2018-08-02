تعرف على خريطة الأماكن السياحية بالأقصر المطروحة فى مزادات لتطويرها

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، عن طرح عدة مزادات للمستثمرين لاستغلال مراسى سياحية وحدائق وأكشاك وكافيتريات، وذلك لفتح باب تطوير مختلف تلك المواقع غير المستغلة قبيل دخول الموسم السياحى الشتوى الجديد.

وأضاف العميد أيمن الشريف لـ"اليوم السابع"، أن تلك المزادات تشمل ما يلى:-

أولاً:- استغلال مرسى محافظة الأقصر أمام ساحة معبد الكرنك لمدة ثلاث سنوات بمزاد علنى عام جلسة يوم الاثنين الموافق 6/8/2018م، الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر ديوان عام محافظة الأقصر – كورنيش النيل، وثمن كراسة الشروط مبلغ 3000 جنيه – التأمين المؤقت (50000 جنيه) يزاد إلى 10% من قيمة العقد فور الرسو.

ثانياً:- تأجير حديقة الكرنك بارك بمحافظة الأقصر لمدة ثلاث سنوات، بمزاد علنى عام جلسة يوم الثلاثاء، الموافق 7/8/2018م، وثمن كراسة الشروط مبلغ 300 جنيه – التأمين المؤقت (17500 جنيه) يزاد إلى 10% من قيمة العقد فور الرسو، وتطلب كراسة الشروط من إدارة عقود ومشريات مجلس مدينة الأقصر بجزيرة العوامية.

ثالثاً:- تأجير مرسى صن ست أمام المحافظة، ملك المحافظة، لمدة ثلاث سنوات بمزاد علنى محلى جلسة يوم الأحد الموافق 12/8/2018م، وثمن كراسة الشروط مبلغ 300 جنيه – التأمين المؤقت (900 جنيه) يزاد إلى 10% من قيمة العقد فور الرسو.

رابعاً:- تأجير كشك زهور بجوار فندق الشيراتون وكشكى زهور بمساكن صلاح الدين، لمدة ثلاث سنوات، بمزاد علنى محلى، يوم الاثنين، الموافق 13/8/2018م، وثمن كراسة الشروط مبلغ (100) جنيه – التأمين المؤقت (600) جنيه يزاد إلى 10% من قيمة العقد فور الرسو.

خامساً:- تأجير كافتيريا الموقف الصغير رقم (2) شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، لمدة ثلاث سنوات، بمزاد علنى محلى، يوم الثلاثاء، الموافق 14/8/2018م، وثمن كراسة الشروط مبلغ (100) جنيه – التأمين المؤقت (1000 جنيه) يزاد إلى 10% من قيمة العقد فور الرسو.