تعرف على تفاصيل دعم 3 قرى من الأكثر فقرًا بمدينة أرمنت غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

اجتمع العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، مع إلهام محمد على مسئولة القرى الأكثر فقرا عن محافظة الأقصر بوزارة التنمية المحلية، للإشراف على ما تم فى المرحلة الأولى بمشروع القرى الأكثر فقرا، واستكمال متطلبات المراحل اللاحقة.

وأكد عبد الله عاشور، أن برنامج القرى الأكثر فقرا يعمل على 3 قرى بالمركز وهى الرياينة والرزيقات والمحاميد؛ وقد تم البدء بتطوير قرية الريانية منذ عام 2015 بتكلفة 10 ملايين جنيه، حيث تم العمل على قطاعات الكهرباء وتحسين البيئة ورصف الطرق والتعليم والتضامن الاجتماعى.

وأكد رئيس مركز أرمنت، أن قطاع الكهرباء تم به إنارة طريق المشروع من كوبرى الحجز وحتى كوبرى الرياينة الجديد، كما تم توريد وتركيب كشك كهرباء بالمحول وأعمدة بالمشتملات وأسلاك معزولة وموصلات المونيوم وكشافات، وكذا تركيب 37 عامود كهرباء بمداخل القرية؛ وتركيب محول 300 م.

كما تم رصف طريقى نزلة البشارة بطول 500 متر، ونزلة العمارين بطول 500 متر، وأيضا رصف طريق عزبة الأشدق بطول كيلو متر، وتم توسعة 16 فصل دراسة بمدرسة الرياينة للتعليم الأساسى، وفى قطاع تحسين البيئة تم تغطية مصرف عزبة البشارات، وتوريد قلاب قمامة و40 صندوق، كما تم إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى بالقرية.

وعقب الاجتماع، توجهت اللجنة المشرفة على تطوير القرية لمعاينة المشروعات على الطبيعة والوقوف على متطلبات القرية التى كان أهمها إعادة تطوير مركز شباب حاجر الرياينة وإعادة تطوير جناح المدرسة الابتدائية بالجيزة ومشروع الصرف الصحى للقرية وتغطية ترعة جنابية الرياينة "ابو جميلة"، وتركيب كشك كهربائى بالمشتملات بمنطقة الرزقة "الفحاحرة" وكشك كهربائى بالمشتملات بالوحدة الصحية وإعادة تطوير مكتب بريد الرياينة، وحضر الاجتماع فؤاد عبد العال مسئول التخطيط والمتابعة بمحافظة الاقصر، والمهندس ياسر الصاوى نائب رئيس المركز، ومحمود عبد الله رئيس قرية الرياينة، وعبد الناصر سعدى سكرتير القرية؛ وممثلى المجتمع المدنى بالقرية.

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، عن تنظيم قافلة طبية يومى السبت والأحد 4 و5 من أغسطس الجارى بوحدة آل عثمان الصحية بالقرنة غرب الأقصر، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

وأوضح الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر – فى بيان صحفى - أن القافلة ستتضمن تخصصات الباطنة والأطفال والأسنان والجراحة العامة والأنف والأذن والجلدية والعظام والنساء والتوليد، حيث سيتم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجاناً، وسيقوم الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية.

ويذكر أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل أسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.