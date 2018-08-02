video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 07:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على تفاصيل دعم 3 قرى من الأكثر فقرًا بمدينة أرمنت غرب الأقصر

الخميس، 02 أغسطس 2018 05:33 م
تعرف على تفاصيل دعم 3 قرى من الأكثر فقرًا بمدينة أرمنت غرب الأقصر اجتماع رئيس مدينة أرمنت بمسئولى القرى الأكثر فقرًا
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

اجتمع العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، مع إلهام محمد على مسئولة القرى الأكثر فقرا عن محافظة الأقصر بوزارة التنمية المحلية، للإشراف على ما تم فى المرحلة الأولى بمشروع القرى الأكثر فقرا، واستكمال متطلبات المراحل اللاحقة.

وأكد عبد الله عاشور، أن برنامج القرى الأكثر فقرا يعمل على 3 قرى بالمركز وهى الرياينة والرزيقات والمحاميد؛ وقد تم البدء بتطوير قرية الريانية منذ عام 2015 بتكلفة 10 ملايين جنيه، حيث تم العمل على قطاعات الكهرباء وتحسين البيئة ورصف الطرق والتعليم والتضامن الاجتماعى.

وأكد رئيس مركز أرمنت، أن قطاع الكهرباء تم به إنارة طريق المشروع من كوبرى الحجز وحتى كوبرى الرياينة الجديد، كما تم توريد وتركيب كشك كهرباء بالمحول وأعمدة بالمشتملات وأسلاك معزولة وموصلات المونيوم وكشافات، وكذا تركيب 37 عامود كهرباء بمداخل القرية؛ وتركيب محول 300 م.

كما تم رصف طريقى نزلة البشارة بطول 500 متر، ونزلة العمارين بطول 500 متر، وأيضا رصف طريق عزبة الأشدق بطول كيلو متر، وتم توسعة 16 فصل دراسة بمدرسة الرياينة للتعليم الأساسى، وفى قطاع تحسين البيئة تم تغطية مصرف عزبة البشارات، وتوريد قلاب قمامة و40 صندوق، كما تم إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى بالقرية.

وعقب الاجتماع، توجهت اللجنة المشرفة على تطوير القرية لمعاينة المشروعات على الطبيعة والوقوف على متطلبات القرية التى كان أهمها إعادة تطوير مركز شباب حاجر الرياينة وإعادة تطوير جناح المدرسة الابتدائية بالجيزة ومشروع الصرف الصحى للقرية وتغطية ترعة جنابية الرياينة "ابو جميلة"، وتركيب كشك كهربائى بالمشتملات بمنطقة الرزقة "الفحاحرة" وكشك كهربائى بالمشتملات بالوحدة الصحية وإعادة تطوير مكتب بريد الرياينة، وحضر الاجتماع فؤاد عبد العال مسئول التخطيط والمتابعة بمحافظة الاقصر، والمهندس ياسر الصاوى نائب رئيس المركز، ومحمود عبد الله رئيس قرية الرياينة، وعبد الناصر سعدى سكرتير القرية؛ وممثلى المجتمع المدنى بالقرية.

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، عن تنظيم قافلة طبية يومى السبت والأحد 4 و5 من أغسطس الجارى بوحدة آل عثمان الصحية بالقرنة غرب الأقصر، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

وأوضح الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر – فى بيان صحفى - أن القافلة ستتضمن تخصصات الباطنة والأطفال والأسنان والجراحة العامة والأنف والأذن والجلدية والعظام والنساء والتوليد، حيث سيتم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجاناً، وسيقوم الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية.

ويذكر أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل أسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على خريطة الأماكن السياحية بالأقصر المطروحة فى مزادات لتطويرها

الاقصر

اخبار الاقصر

تطوير القري الاكثر فقرا بالاقصر

اخبار مصر

مدينة ارمنت

اخبار المحافظات




لا تفوتك
للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة