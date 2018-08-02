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الخميس، 02 أغسطس 2018 10:51 م
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بعد قرار تعديلها..

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

الخميس، 02 أغسطس 2018 10:51 م
تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم المواطنين أمام مكاتب التموين
كتب مدحت وهبة
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بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بشأن تيسير آليات إضافة المواليد الجديدة على البطاقات، حيث يعد ذلك القرار الثالث منذ 3 أيام، وتضمن تعديل مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين.

وأكد القرار أنه بناء على متابعة سير العمل اليومية فى منظومة إضافة المواليد، وتيسيراً على المواطنين، تقرر تسهيل الإجراءات، وأنه بالنسبة لأصحاب المعاشات التأمينية يتم كتابة الرقم التأمينى "رقم المعاش" ولا داعى لتقديم (مستند بقيمة المعاش) وبالنسبة لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة وما فى حكمهم يكتفى بتقديم صورة من كارت (الفيزا) الخاص بصرف المعاش.

 

وتضمن قرار وزير التموين، أنه نظراً لعطلة عيد الأضحى المبارك تم تعديل الجدول الخاص باستقبال المواطنين لتصبح المواعيد على النحو التالى..

 

الأسبوع الأول : من 1/8- 10/8/2018 يتم استقبال المواطنين حاملى البطاقات التموينية الذكية التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين بـ(0)

 

الأسبوع الثانى ويبدأ 11/8- 17/8/2018 لحاملى البطاقات التموينية الذكية التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين بـ(1)

 

الأسبوع الثالث    (18/8- 31/8/2018) لحاملى البطاقات التموينية الذكية التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين بـ(2)

 

الأسبوع الرابع     (1/9- 7/9/2018)، حاملى البطاقات التموينية الذكية التى تنتهي أرقامها من جهة اليمين بـ(3)

 

الأسبوع الخامس(8/9- 14/9/2018) حاملى البطاقات التموينية الذكية التي تنتهى أرقامها من جهة اليمين بـ(4)

 

الأسبوع السادس   (15/9- 21/9/2018) حاملى البطاقات التموينية الذكية التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين بـ(5)

 

الأسبوع السابع   (22/9- 28/9/2018) لحاملى البطاقات التموينية الذكية التى تنتهي أرقامها من جهة اليمين بـ(6)

 

الأسبوع الثامن    (29/9- 5/10/2018) لحاملى البطاقات التموينية الذكية التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين بـ(7)

 

الأسبوع التاسع  (6/10- 12/10/2018) لحاملى البطاقات التموينية الذكية التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين بـ(8)

 

الأسبوع العاشر (13/10-20/10/2018) لحاملى البطاقات التموينية الذكية التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين بـ(9)

 

 على أن يتم خلال الأسبوع الحادى عشر والثانى عشر  من 21/10/2018 حتى 7/11/2018 تسجيل المتخلفين عن مواعيدهم ومراجعة ما تم تسجيله.

 


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التموين

بطاقات التموين

إضاف المواليد الجديدة على بطاقات التموين

على المصيلحى




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