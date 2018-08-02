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تعرف على أسعار اسماك بحيرة البردويل الاسترشادية

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:36 ص
تعرف على أسعار اسماك بحيرة البردويل الاسترشادية سمك ارشيفية
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء،  قائمة اسعار استرشادية لإنتاجها من الأسماك استعدادا لتطبيقه مع عودة حركة الصيد فى البحيرة والمقرر ابتداء من مطلع الاسبوع القادم.
 
والاسعار  هى سمك الدنيس 1من 1 إلى 4 سمكه فى الكيلو 80 جنيها، والدنيا 2 من 5 إلى 8 سمكه فى الكيلو 50 جنيها، والقاروص 1 لاتقل السمكة عن كيلو بسعر 80 جنيها، وقاروص2 من 2 إلى 6  سمكة للكيلو 50 جنيها، وسمك موسى 1 من 1 إلى 5 سمكة فى الكيلو 100 جنيه، وسمك موسى 2 من 7 إلى 14 سمكة فى الكيلو 60 جنيها، وسمك وقار 1 لاتقل السمكة عن كيلو 150 جنيها للكيلو ، ووقار 2 من 2 إلى 4 سمكة فى الكيلو 60 جنيها، ولوت 1 لاتقل السمكة عن كيلو 50 جنيها، ولوت 2 من 2 إلى 4 كيلو 40 جنيها، ويورى 1 من 1 إلى 4 سمكة فى الكيلو 50 جنيها، وبورى 2 من 5 إلى 7 فى الكيلو 40 جنيها وطوبار 1 من 1 إلى 5 سمكة فى الكيلو 30 جنيها، و طويلة 2 من 6 إلى 14 سمكة فى الكيلو 20 جنيها، ودهبانه 1 من 1 إلى 6سمكة فى الكيلو 40 جنيها، ودهبانة 2 من 7 إلى 14 سمكة فى الكيلو 20 جنيها.
 
كما أوضحت قائمة اسعار اسماك بحيرة البردويل لن سعر كيلو الجمبرى 100 جنيه، سبحان 20 جنيه، مياس 30 جنيه، غزلان 20 جنيه، شبار 20 جنيه، شخرم 20 جنيه، رقد 20 جنيه ، سرفديا 20 جنيه، منقار 20 جنيه، نقط 20 جنيه، ثعبان بحر 50 جنيه ، كابوريا 20 جنيه، شفش 30 جنيه.

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