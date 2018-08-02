تشريح جثة محتجز توفى بقسم مصر القديمة والنيابة تستدعى المأمور

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، باستدعاء مأمور قسم شرطة مصر القديمة لسماع أقواله فى واقعة وفاة محتجز داخل القسم السبت المقبل.

فيما استمعت النيابة العامة إلى أقوال 8 محتجزين بقسم شرطة مصر القديمة، الذين أكدوا أن المتوفى منذ دخوله الحجز وهو يعانى من حالة هياج، وتبين أنه مريض نفسى، حيث استمر فى ضرب رأسه فى الحائط والتعدى على نفسه حتى سقط مغشيا عليه وتم نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين أن المتوفى ضبط لتنفيذ حكم قضائي صادر عليه فى جريمة بنطاق مديرية أمن الجيزة.

وكانت النيابة قد أمرت فى وقت سابق، بتشريح جثمان محتجز توفى داخل قسم شرطة مصر القديمة، وكلفت أطباء مصلحة الطب الشرعى بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.

كما كلفت النيابة فريق من المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وإعداد تقرير عن ذلك وأسباب احتجاز المجنى عليه لكشف غموض الواقعة.

وكان محتجز توفى داخل قسم شرطة مصر القديمة، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.