تدريب عملى لكليات العلوم بمحطة مياه أرمنت غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياة الشرب بالأقصر، من تنظيم وتدريب طلبة الجامعات بمختلف الأقسام، وذلك لرفع كفاءتهم وتنمية مهارتهم العلمية والعملية فى مجال دراستهم، حيث تم التدريب لطلبة كلية العلوم بمعمل محطة مياه أرمنت، تحت إشراف نخبه من الكيميائيين بمعمل إدارة أرمنت.

وتم خلال التدريب تعريف الطلبة على مراحل الإنتاج للمحطة والتحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية الخاصة بجودة مياه الشرب، وذلك انطلاقاً من مبدأ التعاون وتعزيز أواصل المشاركة بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وبين مختلف الجامعات المصرية، بضرورة ارتباط التعليم الجامعى بالواقع العملى وتطويعه لخدمة أهداف التنمية المحلية والإقليمية والمساهمة فى إيجاد حلول علمية جادة وبناءة لما يواجه قطاع الإنتاج والخدمات من مشكلات تقف حائلا أمام تحقيق أهدافها وتطويرها.

وأشرف على التدريب فى التحاليل الميكروبيولوجية الكيميائى أحمد صالح، والكيميائية مى الصادق، وأشرف أيضا على التدريب فى التحاليل الكيميائية الكيميائى على أحمد بدوى، الكيميائى عصام أحمد حفنى، الكيميائية عزة محمد محمد.