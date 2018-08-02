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الخميس، 02 أغسطس 2018 12:39 م
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تحرير 1438 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:10 م
تحرير 1438 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية حملة مرورية - صورة أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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شنت إدارة المرور بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة، وأسفرت الحملة عن تحرير 1438 مخالفة مرورية.

وكلف اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة مرورية مكبرة على الطرق الرئيسية، والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1438 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و245 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 23200 جنيه، وسحب 28 دراجة نارية، وحجز 4 دراجات نارية.

كما تمكن رجال المرور بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، من سحب 47  رخصة وتحصيل 3500 جنيه غرامة.

جاء ذلك فى ضوء تفعيل الإجراءات القانونية والتصدى بحزم للمخالفات المرورية، وخاصة ظاهرة السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ وضبط كافة المركبات التى تسير بدون لوحات معدنية وخاصة الدراجات النارية، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق أحكام القانون، وإعادة الانضباط وإزالة كافة المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والاختناقات على الطرق خاصة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى والدائرى.

 

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مرور القليوبية

الانتظار الخاطئ

دراجات نارية

حملة




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