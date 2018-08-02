تحرير 1315مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

وأسفرت الحملة عن تحرير1315مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير 72مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير،122مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 11دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 حيث تم ضبط 987 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة، عن فحص11سيارة مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.

وشنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والعميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، وقيادات المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ قرارات إزالة فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 10 قرارات تعدى على منافع الرى 6 قرارات تعدى على منافع السكة الحديد، بإجمالى مساحة 4970 متر تقريباً.