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الخميس، 02 أغسطس 2018 03:13 م
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تجديد حبس متهمين لإدخالهما 10 أطنان حشيش عبر ميناء الإسكندرية

الخميس، 02 أغسطس 2018 03:13 م
تجديد حبس متهمين لإدخالهما 10 أطنان حشيش عبر ميناء الإسكندرية حشيش _أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قرر المستشار وائل مطر، رئيس محكمة غرب اسكندرية الابتدائية، تجديد حبس متهمان بجلب 10 أطنان من مخدر الحشيش للبلاد عبر ميناء الإسكندرية داخل 3 حاويات جلود خام، كما قررت المحكمة ضبط وإحضار 4 آخرين على ذمة القضية.

 

ترجع احداث الواقعة عندما وردت معلومات سرية إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، بمحاولة قيام تشكيلاً عصابياً يتزعمه خالد.ع.ا، تاجر منتجات جلدية، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وحالياً متواجد خارج البلاد، جلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش من دولة لبنان داخل رسالة مشمولها جلود خام تحويها ثلاث حاويات إلى ميناء الدخيلة البحري، بقصد إدخالها البلاد لصالح إحدى الشركات والمملوكة هاني.ن.ع، ومقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية "هارب"، وأعوانهما من عناصر التشكيل وهم كلٍ من عيد.م.ع، موظف بإحدى الشركات، ومقيم بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية "هارب"؛ وأنطوان.م.ع، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية "هارب"؛ وأحمد.م.ع، شريك ومتضامن بإحدى الشركات، ومقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية.

 

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لميناء الإسكندرية البحرى والسلطات الجمركية بميناء الدخيلة البحرى تم ضبط المتهم الثالث حال تواجده بالدائرة الجمركية لإستكمال إجراءات إنهاء الكشف عن الحاويات وبرفقته محمد.س.ر، مساعد مستخلص، ومقيم بدائرة قسم شرطة الجمارك بالإسكندرية، وقد أسفر تفتيش الحاويات عن ضبط كمية من مخدر الحشيش حوالى 33000 طربة من مخدر الحشيش قُدرت بحوالى 10 طن، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات والتى قررت سرعة ضبط واحضار المتهمين الهاربين.

 

 

 

 


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