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"بيطرى" الشرقية يضبط 1772 عبوة دوائية مجهولة المصدر

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:45 ص
"بيطرى" الشرقية يضبط 1772 عبوة دوائية مجهولة المصدر أدوية بيطرية -ارشيفية
الشرقية – إيمان مهنى
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تحفظت مديرية الطب البيطرى بالشرقية ، علي 1772 عبوة دوائية بيطرية مجهولة المصدر ، وذلك فى إطار تكثيف الحملات التفتيشية لضبط سوق الأدوية والعيادات المخالفة لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية بنطاق دائرة المحافظة .

وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى، في بيان، إن إدارة الخدمات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية قامت بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على العيادات ومراكز ومعارض ومخازن بيع وتداول الأدوية البيطرية بمركز الزقازيق، وأسفرت عن تحرير محضرين لمركزى بيع وتداول الأدوية البيطرية، وتم ضبط  1772 عبوة أدوية  21 صنف دواء بيطرى مخالفة، " أدوية مجهولة المصدر، أدوية منتهية الصلاحية "، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات ومصادرة الأدوية المخالفة  .

مؤكداً استمرار جهود مديرية الطب البيطرى فى إطار الحملة القومية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية بنطاق دائرة المحافظة .

 


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