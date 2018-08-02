بنك مصر يحصد جوائز "إسلاميك فاينانس" و"اليوروبيان" و"إيميا"

كتب - أحمد يعقوب

انطلاقاً من دور بنك مصر الريادى باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى وثان أكبر بنك حكومى فى مصر، حصد بنك مصر العديد من الجوائز بمختلف قطاعات الأعمال عن الفترة السابقة، وذلك من عدة مؤسسات دولية تقديرا وتتويجا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف القطاعات.

فعلى مستوى ائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة كللت جهود بنك مصر المبذولة فى هذا المجال من خلال حصوله على جائزة " أفضل بنك فى تمويل المشروعات على مستوى القارة الإفريقية " لعام 2017 وفقا لمجلة إيميا فاينانس ، كما حصد ست جوائز أخرى عن عمليات قام بتمويلها فى عدة قطاعات مختلفة من نفس المؤسسة التى تعتبر أحد أهم المؤسسات العالمية فى مجال المال والبنوك.

وينتهج بنك مصر فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة خطط تسويقية مكثفة لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك يلتزم بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على نمو المحفظة الائتمانية.

وفى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر؛ فاز بنك مصر بـعدة جوائز منها؛ حصوله على جائزة "البنك الأسرع نموا فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2018 " وذلك من مجلة إنترناشيونال فاينانس؛ وهى إحدى المجلات المالية المتخصصة فى العالم، والتى تتخذ من بريطانيا مقرا لها وتستند المجلة فى اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين، كما حصل على جائزة "أفضل بنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2018- فى منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا" من مجلة ويلث آند فاينانس، وذلك بالإضافة إلى إعلان بنك مصر كـ" أفضل بنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2018 " فى مجلة اليوروبيان البريطانية، وتم منح محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر لقب "أفضل مصرفى لعام 2018" من نفس المجلة.

وتعد تلك الجوائز تقديرا لما حققه البنك فى هذا المجال مؤخرا من زيادة فى نسب النمو، ليصبح بذلك البنك الأكثر نمواً فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر 11مليار جنيه فى يونيو 2018 مقابل 4.7 مليار جنيه فى يونيو 2017 بمعدل نمو يزيد عن 130%.

وفى مجال الصيرفة الإسلامية، نجح بنك مصر مؤخرا فى الحصول على جائزة "أفضل تمويل إسلامى مشترك بصيغة المشاركة لعام 2017" وذلك من مؤسسة إسلاميك فاينانس نيوز؛ وتعد تلك المؤسسة واحدة من أعرق المؤسسات المعترف بها عالميا فى مجال التمويل الإسلامي، كما تعد هذه المرة الثالثة التى يحصل فيها بنك مصر-قطاع الصيرفة الإسلامية على جائزة من نفس المؤسسة، كذلك حصل البنك فى نفس المجال على جائزة " أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية – مصر 2018 " من مجلة إنترناشيونال فاينانس.

ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التى تعد محور اهتمامه دائما، حيث أنهم شركاء النجاح فى كافة الأعمال.