بلتون: 20 جنيها القيمة العادلة لسهم إيديتا.. وتخفيض التوصيات للاحتفاظ

كتب هانى الحوتى

قدرت بلتون، القيمة العادلة لسهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية، بقيمة 20 جنيها للسهم، مع تخفيض توصياتها إلى الاحتفاظ للارتفاع المحدود المحتمل بعد تقدم السهم بقوة مؤخراً.

وقالت بلتون، فى تقرير بحثى، إن الأرباح المتكررة لشركة ايديتا للصناعات الغذائية، ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف نتيجة النمو القوي للإيرادات والرافعة التشغيلية، حيث ارتفعت الأرباح المتكررة 2.5 مرة خلال الربع الثانى من 2018، مقارنة بالربع الثاني من عام 2017 مسجلة 25 مليون جنيه لتعكس نمو سنوي قوي للإيرادات وتحسن ملحوظ للربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب.

وأشارت إلى أن تحسن الأرباح جاء رغم ارتفاع صافي المصروفات التمويلية بنسبة 37% على أساس سنوي نتيجة ارتفاع متوسط أسعار الفائدة، مما محا جهود الشركة المستمرة لخفض مديونياتها (بلغ صافي الدين إلى حقوق المساهمين 0.6 مرة في الربع الثاني من 2018 مقارنة ب 1.0 مرة في الربع الثاني من 2017). سجلت الإيرادات 789 مليون جنيه في الربع الثاني من 2018، بارتفاع 29% على أساس سنوي (لا يزال اتجاه الإيرادات منذ بداية العام متماشيا مع توقعاتنا للعام بأكمله)، وذلك بدعم من ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 30% على أساس سنوي مسجلة 551 مليون عبوة.

وبالنسبة للأسعار، حافظت ايديتا على متوسط سعر المصنع/ ونوعية المنتجات على استقراره تقريبا عند 1.43 جنيه/ للعبوة رغم طرح منتجات أخرى بأسعار تنافسية جنيه/ للعبوة (وهي تودو جو وهوهوز غير المغطاة بالشيكولاتة)، نظرا لزيادات الأسعار غير المباشرة في بعض المنتجات وزيادة نسبة مساهمة قطاع الكرواسون مرتفع الأسعار (ليمثل 32.6% من إيرادات الربع الثاني لعام 2018 مقارنة بـ 25.7% في الربع الثاني من 2017). على أساس ربع سنوي، انخفضت إيرادات إيديتا بنسبة 11% مقارنة بالربع الأول من 2018 بسبب انخفاض الطلب عادة على الوجبات الخفيفة في رمضان.

وأرجعت بلتون، ارتفاع مجمل الربحية لايديتا بنسبة 20% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنسبة 120% على أساس سنوي، نتيجة زيادة امتصاص التكاليف الثابتة من قبل ارتفاع معدلات التشغيل، إلا أن هامش مجمل ربح شركة إيديتا انكمش بنحو 3 نقاط مئوية على أساس ربع سنوي ونقطتين مئويتين على أساس ربع سنوي مسجلًا 28%، وذلك نتيجة زيادة التكاليف في مرحلة التصنيع مع إجراء أعمال الصيانة بمصنع E10 الذي يتضمن 4 خطوط إنتاج كيك من إجمالي 12 خط إنتاج الكيك لدى إيديتا، وفقًا لإدارة الشركة.

وتوقعت بلتون، أن يمثل هامش مجمل الربح 31.9% والربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب 16.6%، نظرا للارتفاع المتوقع لهوامش الربحية في النصف الثاني من عام 2018، بدعم من أولا العوامل الموسمية، ثانيا استمرار تحسن معدلات التشغيل، ثالثا استعادة هامش مجمل ربحية قطاع الكيك لمعدلاته الطبيعية بعد انتهاء أعمال التجديد بمصنع E10.