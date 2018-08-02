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بعد قليل.. الصالة الموسمية بالمطار تشهد احتفالية توديع الحجاج للأراضى المقدسة

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:17 ص
بعد قليل.. الصالة الموسمية بالمطار تشهد احتفالية توديع الحجاج للأراضى المقدسة أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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تشهد الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، بعد ظهر اليوم الخميس، احتفالية لتوديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام، المغادرين على متن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، إلى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور قيادات وزارة الطيران المدنى، ووزارات الأوقاف والسياحة والتضامن. 
 
كانت الشركة الوطنية مصرللطيران، بدأت رسمياً يوم الأحد الماضى، فى تشغيل جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لنقل ضيوف الرحمن من مطار برج العرب الدولى يليه تباعاً باقى المطارات المصرية، لنقل أكثر من 50 ألف حاج إلى الأراضى السعودية المقدسة لأداء مناسك الحج.
 
وشهدت الصالة الموسمية مساء أمس الأربعاء، إنطلاق أولى رحلات الجسر الجوى الذى تنظمه شركة مصر للطيران هذا العام،  بتسيير  12 رحلة جوية لنقل 2120 حاجًا من حجاج بيت الله الحرام إلى السعودية، أقلعت 9 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولى إلى جدة والمدينة المنورة، لنقل 1550 حاجًا، و 3 رحلات جوية من مطار برج العرب لنقل 570 حاجًا من حجاج قرعة البحيرة ، والغربية ، و الإسكندرية ، وشمال وجنوب سيناء ، وبعثة الداخلية ، ووزارة الصحة ، وتضامن بعثة المؤسسة ، فضلًا عن حجاج بماكو بمالى وترانزيت بانكوك وتأشيرات العمل والإقامة .

 


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الصالة الموسمية

الحجاج

مطار القاهرة




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