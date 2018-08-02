بعد توقيفه فى إيطاليا..تعرف على السجل الجنائى لـ محمد محسوب

كتب محمود عبد الراضى

القيادى الإخوانى محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون النيابية فى عهد جماعة الإخوان، ضمن الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب.

"محسوب" صدر ضده أيضاً عدة أحكام، أبرزها الاتهام بالتحريض على أعمال عنف، والتحفظ على أمواله فى القضية رقم 28 لسنة 2013.

وصدر ضد "محسوب" حكم غيابى بالسجن لمدة 3 سنوات فى القضية المعروفة باسم "إهانة القضاء".

كان "محسوب" غرد على تويتر قائلاً:"الشرطة الإيطالية تحتجزنى منذ 3 ساعات قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطة المصرية لتسليمى، وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لى"، فيما لم تعلن الجهات المعنية القبض عليه بشكل رسمى.