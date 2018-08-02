بزاوية 180 درجة.. حقيقة إجراءات تويتر لحجب حساب ترامب

سالى حسام

انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى فى الخارج، بوجود إجراءات من تويتر لحجب الحساب الشخصى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وليس الحساب الرسمى، وكانت التغريدات المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعى تشير إلى أن هذا الحجب يتم بشكل تدريجى.

وفى خدمة "اليوم السابع" بزاوية 180 درجة، نوضح حقيقة شائعة حجب حساب ترامب والقصة التى تداولها العديد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.

مصدر الإشاعة كان الرئيس الأمريكى نفسه الذى كتب تغريدة يقول فيها تويتر يمارس الحجب غير رسمى أى أن تويتر على حد قوله يقوم بتخفيض معدلات وصول تغريدات ترامب وغيره من السياسيين الجمهوريين لمتابعيهم وأن الإدارة الأمريكية تلقت شكاوى فى هذا الشأن.



تغريدة ترامب

ثم تلقى مؤيدى الرئيس الأمريكى التصريح وقاموا بنشر شائعات أكثر عن تعرض مؤيديه للحجب أو تعليق حساباتهم بدون تفسير.

ولكن تويتر نفسه أصدر بيانا للرد على الشائعة يقول فيها إن الموقع لديه سياسة تمنع حجب أو حظر أى أراء خاصة بسياسيين لضمان حرية الرأى ، وأكد الموقع انه لا يوجد لديه شئ يعرف باسم "الحجب الخفى" الذى تحدث عنه ترامب.

كذلك ظلت معدلات الاعجاب والمشاركة الخاصة بتغريدات الرئيس الأمريكى مستمرة بنفس المستوى لأيام دون أى تأثير.