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بريطانيا تدعو للهدوء فى زيمبابوى والكومنولث تدين استخدام القوة

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:49 ص
بريطانيا تدعو للهدوء فى زيمبابوى والكومنولث تدين استخدام القوة الانتخابات فى زيمبابوى
رويترز
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دعت بريطانيا الزعماء السياسيين فى زيمبابوى للهدوء وضبط النفس بعد مقتل ثلاثة محتجين من المعارضة فى اشتباكات فى هارارى أعقبت الانتخابات الرئاسية.

كما قالت بعثة المراقبة التابعة لرابطة الكومنولث اليوم الخميس إن أجهزة الأمن فى زيمبابوى استخدمت القوة المفرطة لتفريق المحتجين فى هارارى.

وفتح جنود النار لإخلاء شوارع العاصمة من المتظاهرين الذين اتهموا حزب الرئيس إيمرسون منانجاجوا الحاكم بمحاولة تزوير الانتخابات التى أجريت يوم الاثنين.

وكتبت هارييت بولدوين الوزيرة فى وزارة الخارجية البريطانية على تويتر فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء "قلقون بشدة إزاء العنف الذى شهدته هارارى اليوم. ندعو الزعماء السياسيين فى زيمبابوي لتحمل مسؤولية ضمان الهدوء وضبط النفس فى هذه الفترة الحرجة. نتابع الوضع عن كثب".

وقال جون ماهاما رئيس غانا السابق فى بيان نيابة عن الكومنولث "ندين بشكل قاطع الاستخدام المفرط للقوة فى مواجهة المدنيين العزل". كما حثت الرابطة مفوضية الانتخابات فى زيمبابوى على الإسراع فى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

 

 

 

 


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