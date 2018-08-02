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بدء تنسيق القبول بالمدن الجامعية فى الإسكندرية حتى نهاية أغسطس

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:48 م
بدء تنسيق القبول بالمدن الجامعية فى الإسكندرية حتى نهاية أغسطس الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية – هناء أبو العز
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أعلن  الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، مواصلة أعمال تنسيق القبول بالمدن الجامعية، حيث بدأ التقديم الإليكترونى لكافة فئات الطلاب من 2018/8/1 ويستمر حتى 2018/8/31 .

وأوضح جابر فى بيان له، أن التقديم الورقى للطلاب القدامى يبدأ من 2018/8/7 وحتى 2018/8/30 ، ويبدأ التقديم الورقى للطلاب المستجدين "ثانوية عامة"  من 2018/9/2 ويستمر حتى 2018/9/13 القادم.

وأشار الدكتور جابر، إلى أن المدن الجامعية ستشهد هذا العام تطورا فى آداء الخدمة المقدمة للطلاب منها إصدار كارنيهات باركودية للطلاب المقيمين، وتسجيل سداد الرسوم وحجز الوجبات إليكترونياً، وتجهيز مدينة سموحة طلبة بالبوابات الإليكترونية للدخول وصرف الوجبات، وتجهيز مدينة سموحة طلبة بكاميرات منتشرة في كافة أرجاء المدينة .

وأوضح سمير الأباصيري مدير عام المدن الجامعية والتغذية بالجامعة، أن عملية تنسيق القبول بالمدن الجامعية للعام الحالى، ستشهد العديد من الإجراءات التى من شأنها التيسير على الطلاب، بالإضافة إلى إستعداد المدن الجامعية لتوجيه الطلاب والرد على إستفساراتهم سواء بمقار لجان التقديم أو  على الوسائل الإليكترونية التالية :صفحة المدن الجامعية على الـFacebook “الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية ـ جامعة الإسكندرية” ، موقع المدن الجامعية على بوابة الجامعة الإليكترونية housing.alexu.edu.eg .البريد الإليكتروني للمدن الجامعية housing@alexu.edu.eg .

 

 

 

 


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