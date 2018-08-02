بث مباشر.. توافد طلائع الحجاج إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر للأراضى المقدسة

كتب احمد مصطفى - رحاب نبيل - تصوير حسام عاطف

بدأ منذ قليل، طلائع أولى رحلات حج شكل مصر للطيران المتجهة إلى مطار المدينة المنورة فى التوافد على مطار القاهرة الدولى، استعدادا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

وحرصت سلطات أمن المطار على تقديم كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وإنهاء كافة إجراءات سفرهم فى سهولة ويسر داخل الصالة الموسمية بالمطار والمخصصة لرحلات الحج والعمرة.

ومن المقرر أن تبدأ شركة مطار القاهرة بعد قليل، احتفالية مكبرة لتوديع أولى رحلات الحج إلى مطار المدينة المنورة بحضور الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، واللواء أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعددا من قيادات شركة مصر للطيران ومطار القاهرة.



















































































