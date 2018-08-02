الرئيسية أخبار عاجلة انفجار في معبر قرقميش التركى بالقرب من مدينة جرابلس السورية الخميس، 02 أغسطس 2018 01:24 م الشرطة التركية كتب سمير حسنى إضافة تعليق ذكرت وسائل إعلام تركية، أن انفجارا هز معبر قرقميش التركي بالقرب من مدينة جرابلس السورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. تقرير: تركيا ترتكب "انتهاكات جسيمة" ضد الإنسانية فى عفرين السورية الشرطة التركية معبر جرابلس سوريا أصول الأوقاف كنز مصر المهدر.. البرلمان يكشف حجم الممتلكات بعد توجيهات السيسي بالاستفادة منها لصالح الشعب.. لجنة الخطة: تقدر بـ"تريليون" جنيه ويجب تقديم حصر شامل لها.."اللجنة الدينية": نعقد مائدة حوار لبحث الملف بالأرقام.. أردوغان ينعش خزانة الصهاينة.. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين تركيا وإسرائيل منذ 2002 إلى 2017 لـ 2.5 ضعفًا.. زيادة الصادرات لتل أبيب 3 أضعاف.. والواردات الإسرائيلية لأنقرة تشهد ارتفاعًا غير مسبوق نيمار ينضم إلى باريس سان جيرمان فى الصين قبل كأس السوبر.. فيديو لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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