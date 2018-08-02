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اليوم.. ملتقى الفنانين العرب تحت شعار "لمسات فى سيناء الحضارات" بشرم الشيخ

الخميس، 02 أغسطس 2018 10:46 ص
اليوم.. ملتقى الفنانين العرب تحت شعار "لمسات فى سيناء الحضارات" بشرم الشيخ اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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ينطلق مساء اليوم الخميس ملتقى الفنانين العرب تحت عنوان " لمسات فى سيناء الحضارات" بمدينة شرم الشيخ بحضور أكثر من 50 فنان وفنانة من مصر والدول العربية على مدار 4 أيام بداية من 2 إلى 5 أغسطس الجارى تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء .
 
وقالت الدكتورة نرمين شمس رئيس مجلس إدارة مؤسسة لمسات ومنظم ملتقى لمسات في سيناء أن الملتقى يهدف إلى دعم الفنون التشكيلية و محاولة إثراء الحركة الثقافية و التبادل الثقافى والفنى لدعم و تشجيع الحركة الثقافية والفن التشكيلى، بالإضافة إلى تنشيط الحركة السياحية بمدينة شرم الشيخ ونبذ العنف وإلارهاب و التطرف.
 
وأضافت أن الملتقي يشارك فيه أكثر من 50 فنان وفنانة من دول مصر والسعودية والأردن وسلطنة عمان والامارات والبحرين، ومن المقرر عرض ابتكارات الفنانين وأعمالهم الفنية وإقامة حلقات نقاشيه حول تطوير الفنون التشكيلية ومواكبة العصر الحديث مشيره إلى أن اليوم الأول للمتلقي سيتم خلاله الافتتاح وتثبيت ال mediawaii يليها تجمع المشاركين في الملتقي وكلمات الترحيب ثم افتتاح الجاليرى وينتهي بمحاضرة عن تأثير الفن علي الذات وتوجيه الرأي العام وتلقي المحاضرة الباحثة إيمان الجمال.
 
 وأشارت إلى أن ضيوف شرف الملتقى هم الدكتورة صفية القباني عميد الفنون الجميلة سابقا و الدكتور محمد إسحاق عميد التربية الفنية سابقا والفنان الدكتور أحمد سامي والفنان الدكتور خالد السماحى والفنان مجدى صبحي .
 
 
 
 

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