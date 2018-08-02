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"اليوم السابع".. خالد عنانى: أبويا من أسرة بسيطة فى الزقازيق

الخميس، 02 أغسطس 2018 07:16 م
"اليوم السابع".. خالد عنانى: أبويا من أسرة بسيطة فى الزقازيق عدد اليوم السابع
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تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة على رأسها، من مرشد سياحى لكرسى وزير الآثار.. خالد العنانى بعيداً عن السياسة والسلطة لـ"اليوم السابع": أنا وزير بدون واسطة.. وأبويا فلاح بسيط فى الزقازيق.. علاقة الحب الوحيدة فى حياتى مع «شيرين » زوجتى «وإحنا الاتنين برج الحوت».. أسرتى بكت يوم تعيينى وزيراً.. وهذه قصة «أول قلم» من والدى فى شقة المنيل.

 

فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ من مرشد سياحى لكرسى وزير الآثار.. خالد العنانى بعيداً عن السياسة والسلطة لـ"اليوم السابع": أنا وزير بدون واسطة.. وأبويا فلاح بسيط فى الزقازيق.. علاقة الحب الوحيدة فى حياتى مع «شيرين » زوجتى «وإحنا الاتنين برج الحوت».. أسرتى بكت يوم تعيينى وزيراً.. وهذه قصة «أول قلم» من والدى فى شقة المنيل

ـ الرئيس يشهد حفل تخريج «الدفعة 156» من معهد ضباط الصف وسط هتاف: «المجد للشهداء».. السيسى يقلد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة.. وإطلاق اسم الشهيد مساعد أول عطية صالح على الدفعة تكريماً لما قدمه للوطن من تضحية وفداء

ـ رعب فى الإخوان بعد توقيف محمد محسوب فى إيطاليا.. التنظيم الدولى وقطر تدخلا لمنع تسليم الإخوانى المتهم بالنصب والتحريض والإرهاب لمصر.. وصحيفة «لاسولوثيا»: يحتمى فى زوجته الإيطالية

ـ أجيرى: قادر على تحقيق طموحات المصريين.. مدرب المنتخب يُبرئ ذمته من تهمة التلاعب فى نتائج المباريات

ـ أسرار جديدة عن الكوميديان الفيلسوف.. تفاصيل دور محمد عوض الوطنى أثناء بناء السد العالى

ـ 182 ألف كرسى إضافى فى قطارات عيد الأضحى.. «السكة الحديد»: بدء طرح تذاكر قطارات العيد اليوم.. و«رئيس الهيئة»: 26 قطاراً إضافياً.. وتكثيف الرقابة على شبابيك الحجز للقضاء على السوق السوداء

ـ 3 وزراء فى وداع أول أفواج الحجاج بمطار القاهرة.. « المصرى » يوجّه العاملين بشركات الطيران بتقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة ضيوف الرحمن.. و «جمعة » يعلن بدء حملة «الأوقاف » لتوعية الحجاج.. و «مصر للطيران 325 :» رحلة جوية لنقل 62 ألف حاج

ـ «التعليم العالى»: 40 ألف طالب تقدموا بطلبات التحويل لتقليل الاغتراب.. استقبال الطلبات حتى الاثنين المقبل.. و6 آلاف طالب تقدموا على موقع التنسيق الإلكترونى بالشهادات المعادلة العربية والأجنبية

ـ 140 ألف طالب فى الدور الثانى لـ«الثانوية العامة».. الامتحانات تنطلق 11 أغسطس.. ولن يتم تغيير الجدول بسبب إجازة عيد الأضحى

ـ فى لقائه بكوادر «الخارجية».. شكرى يؤكد أهمية الانضباط والتفانى لخدمة المصلحة الوطنية

ـ «السكة الحديد» تطرح تذاكر قطارات عيد الأضحى.. رئيس الهيئة: الحجز بالرقم القومى و4 تذاكر حداً أقصى للفرد.. و26 قطاراً إضافياً لاستيعاب الزيادة المتوقعة

ـ وزير الطيران: إنشاء مطار جديد بالعاصمة الإدارية

ـ حبس ضابط بـ «التهرب الضريبى» 4 أيام على ذمة قضية «رشوة الجمارك»

ـ وزير الرى من الدقهلية: الرئيس السيسى يفتتح قناطر أسيوط خلال أيام

 

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وزير الاثار

السيسي

وزير الرى

ضباط الصف

خالد عنانى




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

صفوت

لو سمحت

لو سمحت كلمنا عن انجازاتك في منصبك لأن حياتك الشخصيه "شخصيه"

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