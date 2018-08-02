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النيابة تطلب التحريات حول مصرع طفل عقب سقوطه من "توك توك" بالبدرشين

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:20 م
النيابة تطلب التحريات حول مصرع طفل عقب سقوطه من "توك توك" بالبدرشين توك توك-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع طفل عقب سقوطه من "توك توك" كان يستقله بصحبة والده بمركز البدرشين، وصرحت بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها.
 
واستدعت النيابة العامة والد الطفل وسائق ال"توك توك" لسماع أقوالهم حول الواقعة.
 
تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة سقوطه من توك توك بالبدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفل 3 سنوات يستقل توك توك بصحبة والده، إلا أنه سقط مما أسفر عن إصابته بعدة جروح فارق على إثرها الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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