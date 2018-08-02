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النيابة تستمع لـ3 شهود فى واقعة قتل عامل لجاره بسبب خلافات الجيرة بالمطرية

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:36 م
النيابة تستمع لـ3 شهود فى واقعة قتل عامل لجاره بسبب خلافات الجيرة بالمطرية محكمة -أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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تستمع نيابة شرق القاهرة، إلى أقوال 3 شهود فى واقعة اتهام عامل بقتل عاطل فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى المطرية، وذلك بعد أن  صرحت بدفن جثة المجنى عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
 
كشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه أنه توفى نتيجة إصابته بجرح قطعى أسفل الصدر من الجهة اليسرى، فضلا عن إصابته بجروح بمؤخرة الرأس واليد اليمنى.
 
تلقى قسم شرطة المطرية، إخطارا من مستشفى المطرية العام تفيد باستقبالها "عادل فاروق" عاطل، والمراقب على ذمة القضية رقم 22878 لسنة 2012م المطرية "قتل" (توفى إثر إصابته بجروح متفرقة بسلاح أبيض).
 
انتقل رجال المباحث وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و"هشام.س.أ" عامل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم 12136 لسنة 2014م المطرية "ضرب" (مصاب بجرح قطعى بالساعد الأيسر والرأس)، لخلافات على الجيرة وتطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها المجنى عليه على المتهم بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته المشار إليها، على أثر ذلك أحضر الأخير سلاح أبيض "سكين" واعتدى على المجنى عليه بالضرب محدثا إصابته التى أودت بحياته.
 
وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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