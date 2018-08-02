النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لطفل قتله والده لرفضه العمل معه بالعياط

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان طفل قتله والده بالعياط بعد وصلة تعذيب؛ لرفضه العمل مع فى الزراعة، لإرفاقه بملف التحقيقات وإحالة القضية للمحكمة المختصة.

وتعد النيابة العامة مذكرة بأمر إحالة التي المتهم مستندةً إلى تحريات المباحث التى كشفت تورط الاب فى تعذيب الطفل حتى فارق الحياة عقابًا له على رفضه العمل معه، فضلًا عن أعترافات المتهم التى أدلى بها أمام النيابة العامة.

ومن جانبه جدد المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم "حسب الله.ع" مزارع فى الأربعينيات من عمره 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ابنه البالغ من العمر 9 سنوات بقرية بديف بمركز العياط بجنوب الجيزة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه عن إصابته بجروح وكدمات فى مناطق متفرقة من جسده، وهو ما أشار إلى وجود شبهة جنائية حول الحادث، وعليه صدر قرار النيابة بتشريح جثة الطفل المجنى عليه، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول وفاته، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.