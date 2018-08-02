المسمارى: مصر اختارت توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لمواجهة خطر الإرهاب

كتب أيمن رمضان

قال المتحدث العسكرى الليبى العميد أحمد المسمارى، إن مصر اختارت توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لمواجهة خطر الإرهاب، وتابع: "استقرار وأمن ليبيا من أستقرار وأمن مصر".

وأضاف "المسمارى"، خلال حواره ببرنامج "العرب فى أسبوع"، المذاع عبر فضائية "ten"، أن تركيا تدعم جماعة الإخوان الإرهابية نكاية فى مصر والسعودية، لافتاً إلى أن قطر تريد ثمرة الأموال التى أنفقتها على الإرهابيين فى ليبيا.

وشدد المتحدث العسكرى الليبى، على أن الإرهاب الذى يريد زعزعة أمن واستقرار مصر وليبيا يهدف إلى ضرب المنطقة العربية بكاملها.