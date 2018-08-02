المرور : الرادار التقط 1884 مخالفة سرعات جنونية لسيارات بالطرق السريعة

كتب عبد الرحمن سيد

رصدت الحملات المرورية التى شنتها اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، مدير اﻹدارة العديد من المخالفات لسائقى السيارات وتم اتخاذ اﻹجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 4 تشكيلات عصابية لسرقة السيارات،5 قضايا تزوير ،121 سيارة بدون رخص ،104 دراجة بخارية بدون رخص،1884 مخالفة سرعات جنونية بواسطة الرادار،6 سيارات مبلغ بسرقتها،10 مخالفات سير عكس الاتجاه.

كما ضبطت الحملات 10 حالات تعاطى للمواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق ،و27 سيارة مهربة جمركيا،32 مخالفة موقف عشوائى ،93 مخالفة تحدث فى الهاتف اثتاء القيادة و تستمر تلك الحملات تنفيذا لتوجهيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبناء على تعليمات اللواذ علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.