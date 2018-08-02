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المدن الجامعية بالإسكندرية تضع تحذيرات للطلبة المتقدمين للإقامة بها.. تعرف عليها

الخميس، 02 أغسطس 2018 07:00 ص
المدن الجامعية بالإسكندرية تضع تحذيرات للطلبة المتقدمين للإقامة بها.. تعرف عليها الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية – هناء أبو العز
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حذرت إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية، من الإنصياع لأى معلومة أو إجراء لم يتم ذكره على الصفحة الرسمية الخاصة بالمدن، على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" أو على لوحات الإعلانات بالمدن الجامعية
 
وقالت و أن تنسيق المدن الجامعية هو أمر إجرائى الهدف منه الخروج بنتائج متمثلة في معرفة عدد الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالمدن الجامعية، والتي على أساسها يتم تحديد الفئات المقبولة والتقديرات وتحديد الحد الأدنى للمستجدين "ثانوية عامة"، وأن ما يتم تداوله عبر صفحات أخرى خلال فترة التقديم من أخبار تتناول قبول فئة أو تحديد لمجموع ما هو إلا تكهنات وتوقعات لا ترقى لحد قرار واجب التنفيذ.
 
كما نوهت إدارة المدن برئاسة الدكتور سمير الأباصيرى،  بأن "صفحة الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية بجامعة الإسكندرية" هي الصفحة الرسمية لإدارة المدن الجامعية والمصدر الرئيسى للمعلومات، وأن ما ينشر عليها هو خلاصة القرارات المنظمة للشأن الداخلي بالمدن الجامعية .
 
وأكدت إدارة المدن الجامعية على أن التربية العسكرية شرط أساسي للقبول بالمدن الجامعية ، إعتباراً من العام الجامعي 2019/2018 "للطلبة القدامى الذكور، وضرورة وحتمية حضور ولي أمر الطالبة للتوقيع على الإقرارات اللازمة ، ومساهمة من المدن الجامعية في تخفيف العبأ على أولياء الأمور ، فإن إدارة المدن الجامعية قدمت تسهيلاً يتمثل في حضور من ينوب عن ولي الأمر من حتى أقارب الدرجة الثانية فقط ، كالآتي : الأب ثم الأم ثم الأخ "الأكبر" ثم العم ثم الخال (بنفس الترتيب) ، مع إحضار ما يفيد بسبب تعذر حضور ولي الأمر.
 
وأشارت إدارة المدينة فى بيان لها، إلى أن مواعيد التقديم التي تم الإعلان عنها هي مواعيد حتمية ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد تلك المواعيد.
 
ولفت البيان إلى أن نتائج التنسيق يتم إعلانها على صدر الصفحة قبل موعد التسكين بموعد كافي وفور صدور قرار بها.
 
وأشارت إدارة المدن الجامعية إلى أن التقديم للمدن الجامعية متاح لكل فئات الطلاب وليس بالضرورة الموافقة على تسكين كل المتقدمين ، ولكن يتم المفاضلة بحسب القرارات واللوائح المنظمة لقبول الطلاب بحسب السعة الإستيعابية للمدن الجامعية ، وإدارة المدن غير مسئولة عن إنصياع الطالب لأي شخص يدعي قدرته على تسكينه ، فعملية التنسيق والتسكين كما ذكرنا تخضع لقرارات ولوائح صارمة تضمن لكل طالب العدل وتكافؤ الفرص.

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