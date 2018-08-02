المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور يعاين مسرح جريمة مقتل الأنبا ابيافنيوس

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

انتقل المستشار أحمد حامد المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور لدير الأنبا مقار لمعاينة مكان حادث مقتل الانبا ابيافنيوس.

وكان المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور أمر بتشكيل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار وائل بكر رئيس نيابة وادى النطرون والمستشار محمود شتيه مدير نيابة وادى النطرون والمستشار عمرو كامل وكيل النائب العام.

وكانت قد شهدت مدينة وادى النطرون جريمة قتل حينما شاهد أحد الرهبان وهو فى طريقة من القلاية إلى الكنيسة الأثرية داخل دير الأنبا مقار لحضور صلاة القداس الأنبا ابيفانيوس غارقا فى بركة من الدم بالقرب من قلاية رئيس الدير.

وانتقلت اللواء قيادات مدير أمن البحيرة وضباط الأمن الوطنى والمباحث الجنائية وفريق من النيابة العامة لمسرح الجريمة للوقوف على ملابسات الحادث وكشفت التحقيقات الأولية إلى أن هناك شبهة جنائية فى مقتل رئيس الدير، وتبين من معاينة الجثمان وجود إصابة بالرأس وتهشم فى عظام الجمجمة ووجود شبهة جنائية وعلى الفور قرر المحامى العام الأول لنيابات جنوب البحيرة بعرض الجثمان على الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة فى الجريمة وأفاد تقرير الطب الشرعى إصابة مباشرة بألة حادة أدت لكسر فى الجمجمة وتهتك فى الجزء الخلفى من المخ أدى لنزيف بالمخ وكسر فى عظام الجمجمة.