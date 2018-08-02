المتهمون بخطف قهوجى بحلوان: رفض التنقيب عن الآثار معنا

كتب على عبد الرحمن

كشف تحقيقات الأجهزة الأمنية بحلوان، مع المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة وخطف قهوجى بالإكراه، عن أن المتهمين انتحلوا صفة ضباط مباحث لاختطاف المجنى عليه، وكان بحوزتهم "طبنجة صوت" وأنهم قيدوه من يديه ووضعوا شريطًا لاصقًا على فمه.

وأكد المتهمون صحة الواقعة وأنهم ارتكبوها لحساب عامل نظير مبلغ مالى لإجباره على الموافقة على استكمال أعمال حفر أسفل منزله، لاستخراج آثار وأنهم اصطحبوه من مسكنه بمنطقة الدرب الأحمر إلى شقة بحلوان وتناوبوا الحراسة عليه.

وتابع المتهمون فى اعترافاتهم: "خطرت ببالنا فكرة انتحال صفة ضباط مباحث حتى يأتى معنا دون إحداث بلبلة وأوهمناه بذلك باستخدام طبنجة صوت، وفور ركوبنا السيارة وثقنا يديه ووضعنا شريطا لاصقا على فمه"

كان رجال مباحث قسم شرطة حلوان، تمكنوا من ضبط كل من "ف.م" 55 سنة، سمسار، و"ج.ع" 55 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى قضيتين "سرقة مسكن"، وبصحبتهما "م.ا" 56 سنة، قهوجى، مكبل اليدين.

وبمناقشة الأخير قرر بأنه أثناء سيره بمنطقة سكنه فى الدرب الأحمر، فوجئ بتوقف سيارة ربع نقل "لم يتمكن من التقاط أرقامها" ترجل منها 3 أشخاص بحوزة أحدهم سلاح نارى "طبنجة" أدعوا أنهم رجال شرطة واصطحبوه داخل السيارة كرها عنه واحتجزوه داخل الشقة محل الضبط.