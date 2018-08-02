الكشف عن أسماء الإرهابيين المخططين لعملية الاعتداء على مبنى محافظة أربيل

كتب : أحمد جمعة

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان العراق، أنه بعد الاعتداء الإرهابى على مبنى محافظة أربيل فى 23 يوليو الجارى، قامت قوات "الأسايش" بمواجهة الإرهابيين وقتلت فى العملية الإرهابيين الثلاثة المهاجمين، وباشرت فرق المراقبة والمتابعة بالتحقيق، ما أدى إلى اعتقال أعضاء آخرين فى المجموعة.

وقال مجلس أمن اقليم كردستان العراق، إن المخططون والمنفذون فى هذه المجموعة الإرهابية 5 أعضاء رئيسيين، وهم عبدالرحمن رحيم قادر، بلال سليمان عبدالرحمن، رهيل محمد رستم المعروف بعلي، محمد جبار، محمد شيرزاد.

وبحسب الاعترافات، فإن المساعد والمحرض المسبق لهذه المجموعة هو إسماعيل نجم الدين إسماعيل المعروف بـ "الملا إسماعيل سوسيى"، الذى أصبح على صلة بداعش عام 2014 وبايع التنظيم مرتين، وأرسل تسجيلات صوتية إلى قادة داعش عبر فيها عن استعداده للقيام بأى عمل، كما زود التنظيم بمعلومات استخبارية عن قوات البيشمركة، وكان آخر أعمال الإرهابى إسماعيل سوسى، توفير السلاح والمال والمستلزمات للمجموعة المنفذة للهجوم على مبنى محافظة أربيل، لكن إسماعيل سوسيى اعتقل فى 3 يوليو الماضى، من قبل مديرية أسايس (أمن) أربيل، بقرار قضائى، بناء على الأدلة التى تثبت انتماءه لداعش، وتمت مصادرة الأسلحة التى كانت بحوزته.

وأكد مجلس أمن إقليم كردستان أن هذه المجموعة وعن طريق عدد من الأشخاص المتشددين قامت بالترويج للفكر المتطرف تحت ستار الدين الإسلامى الحنيف، وخططوا للقيام بالأعمال الإرهابية، موضحا أن أحد أعضاء المجموعة الإرهابية هو الإرهابى محمد شيرزاد، الذى حكم عليه بالسجن مدة عام، فى 2015 لإدانته بالانتماء لداعش، لكنه عاد للاتصال بداعش بعد الإفراج عنه، وشارك فى هذا العمل الإرهابى الذى أسفر عن استشهاد موظف بالمحافظة وإصابة عدد من عناصر القوات الأمنية.

وشكر مجلس أمن إقليم كردستان تعاون المواطنين المستمر مع الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن المؤسسات الأمنية ستواصل ملاحقة الإرهاب والإرهابيين، للحفاظ على أمن وسلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم.