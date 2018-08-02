video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 09:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكشف عن أسماء الإرهابيين المخططين لعملية الاعتداء على مبنى محافظة أربيل

الخميس، 02 أغسطس 2018 08:33 م
الكشف عن أسماء الإرهابيين المخططين لعملية الاعتداء على مبنى محافظة أربيل رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان العراق، أنه بعد الاعتداء الإرهابى على مبنى محافظة أربيل فى 23 يوليو الجارى، قامت قوات "الأسايش" بمواجهة الإرهابيين وقتلت فى العملية الإرهابيين الثلاثة المهاجمين، وباشرت فرق المراقبة والمتابعة بالتحقيق، ما أدى إلى اعتقال أعضاء آخرين فى المجموعة.

وقال مجلس أمن اقليم كردستان العراق، إن المخططون والمنفذون فى هذه المجموعة الإرهابية 5 أعضاء رئيسيين، وهم عبدالرحمن رحيم قادر، بلال سليمان عبدالرحمن، رهيل محمد رستم المعروف بعلي، محمد جبار، محمد شيرزاد.

وبحسب الاعترافات، فإن المساعد والمحرض المسبق لهذه المجموعة هو إسماعيل نجم الدين إسماعيل المعروف بـ "الملا إسماعيل سوسيى"، الذى أصبح على صلة بداعش عام 2014 وبايع التنظيم مرتين، وأرسل تسجيلات صوتية إلى قادة داعش عبر فيها عن استعداده للقيام بأى عمل، كما زود التنظيم بمعلومات استخبارية عن قوات البيشمركة، وكان آخر أعمال الإرهابى إسماعيل سوسى، توفير السلاح والمال والمستلزمات للمجموعة المنفذة للهجوم على مبنى محافظة أربيل، لكن إسماعيل سوسيى اعتقل فى 3 يوليو الماضى، من قبل مديرية أسايس (أمن) أربيل، بقرار قضائى، بناء على الأدلة التى تثبت انتماءه لداعش، وتمت مصادرة الأسلحة التى كانت بحوزته.

وأكد مجلس أمن إقليم كردستان أن هذه المجموعة وعن طريق عدد من الأشخاص المتشددين قامت بالترويج للفكر المتطرف تحت ستار الدين الإسلامى الحنيف، وخططوا للقيام بالأعمال الإرهابية، موضحا أن أحد أعضاء المجموعة الإرهابية هو الإرهابى محمد شيرزاد، الذى حكم عليه بالسجن مدة عام، فى 2015 لإدانته بالانتماء لداعش، لكنه عاد للاتصال بداعش بعد الإفراج عنه، وشارك فى هذا العمل الإرهابى الذى أسفر عن استشهاد موظف بالمحافظة وإصابة عدد من عناصر القوات الأمنية.

وشكر مجلس أمن إقليم كردستان تعاون المواطنين المستمر مع الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن المؤسسات الأمنية ستواصل ملاحقة الإرهاب والإرهابيين، للحفاظ على أمن وسلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حزب العمال الكردستانى يعلن مقتل 15 جنديا تركيا شمال أربيل العراقية

كردستان العراق

اخبار العراق

مبنى محافظه اربيل

الاجهزه الامنيه العراقيه

اخر اخبار العراق




لا تفوتك
وزير الطيران: الرئيس كلف بإنشاء مطار أكبر من "القاهرة" بالعاصمة الإدارية

وزير الطيران: الرئيس كلف بإنشاء مطار أكبر من "القاهرة" بالعاصمة الإدارية

فيديو جراف.. مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين لإضافة المواليد الجدد

فيديو جراف.. مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين لإضافة المواليد الجدد

"يا رايحين للنبى الغالى".. احتفالية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر الحجاج..وزيرا الطيران والأوقاف يشهدان توديع أول الأفواج..بدء الحملة الدعوية بكافة الموانئ..ومصر للطيران: 325 رحلة جوية لنقل 62 ألف حاج لهذا العام

"يا رايحين للنبى الغالى".. احتفالية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر الحجاج..وزيرا الطيران والأوقاف يشهدان توديع أول الأفواج..بدء الحملة الدعوية بكافة الموانئ..ومصر للطيران: 325 رحلة جوية لنقل 62 ألف حاج لهذا العام

اتحاد الكرة: 13 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائى فى عقد أجيرى

اتحاد الكرة: 13 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائى فى عقد أجيرى

عمرو دياب ودينا الشربينى.. حكاية صورة نقلت القصة من الخيال للواقع

عمرو دياب ودينا الشربينى.. حكاية صورة نقلت القصة من الخيال للواقع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة