"القومى للإدارة" يطلق برامجه التدريبية اليوم بالجامعة الأمريكية

كتب – مصطفى عبد التواب

ينظم المعهد القومى للإدارة، والتابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان "تعزيز مبادرات الإصلاح فى الإدارة العامة.. إدارة المشروعات" وذلك على مدار يومى 1و 2 أغسطس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ومن جانبها أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورئيس مجلس إدارة أمناء المعهد القومى للإدارة، حرص وزارة التخطيط والجهات التابعة لإشرافها على القيام بتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى والتى ترتكز على محور بناء القدرات كمحور أساسى لإتمام عملية الإصلاح الإدارى بالشكل الأمثل.

وأشارت السعيد إلى أن هذا البرنامج التدريبى الذى يعقده المعهد القومى للإدارة يعد واحدًا من البرامج التدريبية المهمة فى إطار سلسلة من البرامج التى تم عقدها سواء على مستوى الوزارة أو المعهد القومى للإدارة وحتى معهد التخطيط القومى متابعة أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بفكرة بناء القدرات والتى تسهم فى إحداث نقلة نوعية بخلق جهاز إدارى يقوم على الكفاءات إلى جانب إسهامها بشكل واضح فى تعزيز قدرات العاملين بالجهاز لتمكينهم من إدارة موارد الدولة شكل كفء وفعال.

ونوهت السعيد بأن العمل على الاستثمار فى العنصر البشرى يعد أحد الأولويات فى أجندة التنمية المستدامة فضلاً عن الخطط والاستراتيجيات التى تضعها الدولة والتى ترتبط بشكل وثيق بتنفيذ تنمية حقيقية شاملة ومستدامة مشيرة إلى أن كل البرامج التدريبية التى يتم عقدها تسير وفقاً لخطة تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية التى من شأنها تنفيذ خطة الإصلاح الإداري.