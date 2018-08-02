video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 10:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القبض على مروج الفيديو المزيف لهروب منى المذبوح

الخميس، 02 أغسطس 2018 09:49 م
القبض على مروج الفيديو المزيف لهروب منى المذبوح اللبنانية منى المذبوح
كتبت : دينا الحسيني
إضافة تعليق

نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فى تحديد صاحب الحساب المستخدم فى ترويج فيديو مزيف لهروب اللبنانية منى المزبوح من السجن والتحفظ على المتهم وجهاز الحاسب الخاص به.

وقال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" إنه فور انتشار مقطع الفيديو المزيف الأسبوع الماضى لفتاة بها شبه بينها وبين اللبنانية منى المحذبوح المحبوسة حالياً بسجن القناطر والترويج لهروبها خارج البلاد، على الفور تتبع ضباط مباحث الإنترنت الصفحة المروجة للفيديو.

وأضاف المصدر باستخدام التقنية الفنية ووسائل المساعدة، تبين أن القائم على الصفحة يدعى "محمود . م . خ" المقيم بمنطقة السلام، وتم تحرير المحضر رقم 6221 لسنة 2018 إدارى، وبتقنين الإجراءات والعرض على النيابة تم القبض على المتهم، والتحفظ على جهاز الكمبيوتر المستخدم، وتبين أن خط الهاتف الذى استخدمه فى بث الفيديو على صفحة "فيس بوك".

وبمواجهة المتهم اعترف بأنه أول من قام ببث الفيديو على صفحته الشخصية فيس بوك والتى تداولها مستخدمي الفيس بوك من صفحته الشخصية للترويج لشائعة هروب منى المذبوح.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

والدة منى المذبوح: كنت فى زيارة لابنتى بالسجن الأربعاء وسنقاضى فتاة الفيديو

اللبنانيه مني مذبوح

فيديو هروب مني مذبوح

مباحث الانترنت

تكنولوجيا المعلومات

اخبار الحوادث

حوادث اليوم




لا تفوتك
وزير الطيران: الرئيس كلف بإنشاء مطار أكبر من "القاهرة" بالعاصمة الإدارية

وزير الطيران: الرئيس كلف بإنشاء مطار أكبر من "القاهرة" بالعاصمة الإدارية

فيديو جراف.. مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين لإضافة المواليد الجدد

فيديو جراف.. مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين لإضافة المواليد الجدد

"يا رايحين للنبى الغالى".. احتفالية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر الحجاج..وزيرا الطيران والأوقاف يشهدان توديع أول الأفواج..بدء الحملة الدعوية بكافة الموانئ..ومصر للطيران: 325 رحلة جوية لنقل 62 ألف حاج لهذا العام

"يا رايحين للنبى الغالى".. احتفالية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر الحجاج..وزيرا الطيران والأوقاف يشهدان توديع أول الأفواج..بدء الحملة الدعوية بكافة الموانئ..ومصر للطيران: 325 رحلة جوية لنقل 62 ألف حاج لهذا العام

عمرو دياب ودينا الشربينى.. حكاية صورة نقلت القصة من الخيال للواقع

عمرو دياب ودينا الشربينى.. حكاية صورة نقلت القصة من الخيال للواقع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة