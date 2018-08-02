القبض على مروج الفيديو المزيف لهروب منى المذبوح

كتبت : دينا الحسيني

نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فى تحديد صاحب الحساب المستخدم فى ترويج فيديو مزيف لهروب اللبنانية منى المزبوح من السجن والتحفظ على المتهم وجهاز الحاسب الخاص به.

وقال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" إنه فور انتشار مقطع الفيديو المزيف الأسبوع الماضى لفتاة بها شبه بينها وبين اللبنانية منى المحذبوح المحبوسة حالياً بسجن القناطر والترويج لهروبها خارج البلاد، على الفور تتبع ضباط مباحث الإنترنت الصفحة المروجة للفيديو.

وأضاف المصدر باستخدام التقنية الفنية ووسائل المساعدة، تبين أن القائم على الصفحة يدعى "محمود . م . خ" المقيم بمنطقة السلام، وتم تحرير المحضر رقم 6221 لسنة 2018 إدارى، وبتقنين الإجراءات والعرض على النيابة تم القبض على المتهم، والتحفظ على جهاز الكمبيوتر المستخدم، وتبين أن خط الهاتف الذى استخدمه فى بث الفيديو على صفحة "فيس بوك".

وبمواجهة المتهم اعترف بأنه أول من قام ببث الفيديو على صفحته الشخصية فيس بوك والتى تداولها مستخدمي الفيس بوك من صفحته الشخصية للترويج لشائعة هروب منى المذبوح.