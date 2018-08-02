العراق يرحب بقرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة

بغداد (أ ش أ)

رحب العراق بقرار مجلس الأمن بالإجماع بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة (يونامى) إلى 31 مايو لعام 2019.

وقال وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى، خلال استقباله يان كوبيتش مُمثل الأمين العامِّ للأمم المتحدة فى العراق، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، أن العراق يرحب بقرار مجلس الأمن بالإجماع بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة (يونامى) إلى 31 مايو لعام 2015، إذ أن استمرار الشراكة مع (يونامى) يُساهِم فى تحقيق الأهداف التى حُدِّدها مجلس الأمن للبعثة، مشيدا بالدور الإيجابى الذى أبداه كوبيتش فى دعم العراق.

وأضاف الجعفرى، أن دعم العراق كامل لعمل بعثة التحقيق الدوليّة فى مجال توثيق جرائم عصابات (داعش) الإرهابيَّة المُشـَكلة بقرار مجلس الأمن، مشددا على ضرورة أخذ موافقة الحكومة العراقيَّة فى حال وجود أى رغبة فى تبنى استراتيجيات وخطط جديدة تتعلق بولاية يونامى وصلاحياتها أو أى برامج أو خطط قد تكون خارج الولاية الخاصة ليونامي.

ودعا الجعفرى البعثة إلى حثّ المنظمة الدوليّة للهجرة على إعادة المبالغ الماليّة المتبقية فى ذمّتها منذ انتخابات الخارج لعام 2004، والبالغة 57 مليون دولار، مضيفاً: نأمل التأكيد على التزام المجتمع الدولى والدول الصديقة التى شاركت فى مؤتمر الكويت الدولى بالمساهَمة فى إعادة إعمار العراق.

من جانبه، أشار المسئول الأممى، خلال اللقاء، إلى أن البعثة بصدد وضع أولويّات عملها مع الحكومة الحاليَّة، والتى تتضمن إعادة الإعمار وإعادة النازحين والتنمية الاقتصادية، لا سيما فى مناطق جنوب العراق لعدم وجود أنشطة كافية لها هناك.

وكشف كوبيتش عن أن رئيس بعثة التحقيق الدوليّة الخاصّة بتوثيق جرائم عصابات داعش الإرهابية، سيصل إلى بغداد فى الأيام المقبلة؛ للتشاور مع السلطات العراقيّة المعنيّة بشأن آليّة عمل البعثة تجاه تلك الجرائم بعد تبنّى الأمم المتحدة مقترح العراق لتوثيقها.

وفى سياق آخر، دعا إياد علاوى نائب رئيس الجمهورية العراقية زعيم "ائتلاف الوطنية"، اليوم، جميع القوى السياسية إلى ترتيب بنية العملية السياسية، مشددا على ضرورة دعم مؤسسات السلطة والإعداد لحكومة إنقاذ وطنى لا ترشح نفسها فى الانتخابات القادمة.

وقال علاوى- فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن "عراقنا العزيز يمر بظروف خطيرة مع ما أعقب الانتخابات النيابية الأخيرة من تراجع وفوضى، واستغلال قوى التطرف والإرهاب لتلك الظروف"، مضيفا أن العمل والتفكير يجب أن يتركز على دعم مؤسسات السلطة والإعداد لحكومة إنقاذ وطنى لا ترشح نفسها للانتخابات القادمة.

وشدد علاوى، على أن الجميع مطالبون بترك الطائفية السياسية والعشائرية والهدوء والتحلى بروح المسؤولية والعمل على تشكيل حكومة مؤقتة، تعمل على تطبيع الأوضاع وتحقيق الأمن وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.